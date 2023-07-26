Пройдіть простий тест і отримайте послання від вищих сил

Подивіться на картинки та виберіть ту, яка сподобалася вам найбільше

Пропонуємо вам сьогодні трохи зазирнути у своє майбутнє та отримати прогноз від ангелів. Вищі сили з небес розкажуть на що потрібно звернути увагу і дадуть рекомендацію, до якої потрібно прислухатися.

Заплющте очі і зробіть кілька вдихів-видихів. Про себе подумайте "Що на мене чекає в найближчий місяць", і подивіться на картинку. Виберіть те зображення, яке вам сподобалося більше за інших.

Подивіться на картинку та виберіть ту, яка сподобалася вам найбільше:

Результати тесту:

АНГЕЛ З МЕЧЕМ

Пом’якшіть гнів на милість і зменште революційні настрої в оточенні. Меч вам не знадобиться, як би вам не здавалося інакше. Боротьби не буде, буде розмова, і все вирішать переговори.

До того ж настав час пожинати плоди своєї праці та отримувати винагороди. Те, що ви чекали, те, на що ви сподівалися на порозі вашого будинку. Ви отримаєте все, про що мріяли останнім часом, трохи не в тому вигляді, але все одно ви будете задоволені.

АНГЕЛ З КВІТАМИ

Ви готові обдарувати весь світ та полюбити всіх у цьому світі. Ви живете, працюєте, відпочиваєте заради інших і так, щоб інших все влаштовувало, частіше засуваючи свої інтереси якнайдалі, ніж із задоволенням користуються деякі люди. Ваше завдання — згадати про себе, про своє життя та свої інтереси, про те, що хочеться саме вам!

Найближчим часом вас намагатимуться втягнути в сумнівні заходи, пропонувати "вигідне" партнерство та обіцяти золоті гори, подумайте дуже добре, перш ніж погодитися, зараз для вас не найсприятливіший час для таких проєктів. Слухайте свою інтуїцію – вона вас не обдурить.

АНГЕЛ З СВІЧКОЮ

На вас чекають зміни — зовнішні та внутрішні. Останні кілька тижнів ви живете незрозумілим передчуттям, із внутрішньою напругою, було багато негативу, але все поступово налагоджується і вже видно перші позитивні зміни.

Допоможіть собі швидше опинитися на білій смузі — фокусуйтеся на позитиві, на вдалих збігах обставин, на приємних зустрічах, хороших новинах. Швидше за все, ви плануєте поїздку (якщо ні, то заплануйте) і це добре, тому що вона буде сприятлива для вас. Будь-яка зміна обстановки навіть на пару днів може відкрити двері додатковому доходу.

АНГЕЛ ІЗ СКРИПКОЮ

Ваш вибір говорить про те, що зараз у вашому житті настає період, коли все перебуває в руках Долі. Музика вже написана вам і не вами, Доля лише відтворює написане. Вам потрібно навчитися приймати те, що вам приготовлено.

Все, на що ви можете вплинути, — це на власний духовний розвиток. Молитви, медитації, інші духовні практики все зараз вам на користь. Несіть світло, мир і добро, постарайтеся не завдавати навколишнім неприємностей і це обов’язково позначиться сприятливо на вашому житті.

АНГЕЛ З ГОЛУБОМ

Ви вибрали ангела з голубом — це передбачає вам прибуток і несподіваний дохід, також цей вибір передбачає створення сім’ї або народження дитини. У вас настає період, коли все складатиметься якнайкраще.

Для виконання цього передбачення вам потрібна непохитна віра — виключіть будь-які негативні емоції, приберіть сумніви та тривоги. Саме вони заважають вам у житті. Тому що ви щаслива людина і вам багато дано, але ви самі собі вставляєте палиці в колеса.

Раніше "Телеграф" ділився не менш цікавим психологічним тестом, який може розповісти про ваші страхи. Все, що вам потрібно буде зробити, це подивитися на картинку.