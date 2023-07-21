Пройдите простой тест и узнайте, какое событие ждет вас в ближайшее время

Посмотрите на картинки и выберите ту, которая понравилась вам больше всего

Людей всегда привлекал песок своим необыкновенным свойством–легко поддаваться любому воздействию, превращаясь в неповторимую форму или узор. Удивительно, как обыкновенный песочный пляж может послужить не только холстом для рисования, но и предсказателем будущего.

Посмотрите внимательно на картинки из песка и выберите ту, которая вам больше всего нравится. Тот рисунок, который вы выберете, несет важное сообщение для вас: он расскажет, что вас ждет в ближайшее время. Пусть ваша интуиция ведет вас!

Посмотрите на картинку и выберите ту, которая понравилась вам больше всего:

Результаты теста:

№1. ДЕЙСТВИЕ, АКТИВНОСТЬ, ЭНЕРГИЯ

Поскольку Вы никогда не остаетесь незамеченным, и всегда добиваетесь расположения окружающих, особенно в той среде, которая Вам близка по духу, Ваша пробивная энергия не заставит себя долго ждать.

Ваша незаурядная пробивная сила жаждет деятельности и предприимчивости, что в скором времени проявиться в организации творческого проекта, который принесет истинное удовольствие и всеобщее признание. Вы будете собой гордиться.

№2. СТАБИЛЬНОСТЬ

Уверенность и практицизм, надежность и терпение, настойчивость и выдержка. Ваш набор качеств можно долго перечислять лишь потому, что Вы не отклоняетесь от своей главной цели, если только незначительно, позволяя себе на минуточку передохнуть.

В ближайшее время Вас порадует материальная ценность, которая принесет истинное удовлетворение, ведь это результат Вашего труда. Это Вам поможет почувствовать устойчивость, так как в очередной раз докажет, что у Вас "золотые руки", которые улучшают Ваше физическое пребывание на этой земле.

№3. ОБМЕН

Ваше замечательное качество–творящая независимая воля подобна своенравности песка. Интересная тема, не находите? Песчинки как психика человека обладают невероятной текучестью, подвижностью и причудливостью. Они способны мгновенно трансформироваться, как и Ваше настроение или состояние.

Вы быстры в своих решениях, легко и быстро схватываете любую информацию, обмениваясь ею с другими людьми. И поскольку однообразие и деловая рутина Вас утомляют, то не за океаном, Вас ждет светский раут. Популярные и состоятельные люди крупнейшего мероприятия окажутся рядом с Вами. Вам останется только блеснуть своей дипломатией в налаживании полезных контактов.

№4. ВНЕШНЯЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ

Чувства и ощущения. Да, созерцание и мысли о благе как собственном, так и близких не дают Вам покоя. При этом Ваша фантазия работает с большой внутренней силой и глубиной, где тончайшая интуиция подсказывает Вам, что пришло время обратить внимание на свой имидж, а может и в корне поменять его.

Ваша привлекательность–это прежде всего персона, которая связана с изменчивым временем. Время идет, а Ваша персона растет. Она покрывает все возрастные изменения организма. При честном принятии и понимании живого процесса, Вы становитесь более опытными, более устойчивыми, состоятельными и владеющими ресурсами, которые складываются как песчинки в красивую картину–образ.

Ранее "Телеграф" делился не менее интересным психологическим тестом, который может рассказать о ваших страхах. Все, что вам нужно будет сделать это посмотреть на картинку.