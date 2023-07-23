Крах планов и внезапная ссора: почему нельзя пить чай с ложкой в чашке

Этот столовый прибор считается "магическим"

На кухне есть множество посуды, которая имеет определенное значение и обладает особой энергетикой, поэтому с ней связано множество примет и суеверий. Наши предки, в частности верили в то, что нельзя пить чай или другой напиток с ложкой в чашке, потому что это не сулит ничего хорошего, а наоборот, привлечет проблемы.

В материале Sovkusom рассказано, почему следует прислушиваться к данным приметам и на какие ситуации они распространяются. Оказывается, многое зависит от того, кто именно и где оставил ложку.

Почему нельзя оставлять ложку в чашке

Эзотерики говорят, что ложка считается "магическим" столовым прибором и к ней было повышенное внимание, ведь вилкой и другими приборами в народе пользовались гораздо меньше.

Если ее в чашке оставляет девушка, то это привлечет разлад в ее личную жизнь, есть вероятность ссоры с любимым человек;

Если же ложку оставил мужчина, тогда ему может встретиться сильный соперник, который может его одолеть в делах, возможно, работе;

Если ложку оставили в чашке за домашним чаепитием — будут финансовые трудности;

Если оставили прибор в гостях — к утрате помощи и краху планов.

Более того, согласно поверьям, через ложку в тело человека может "пробраться" злая сила, которая повлияет на его жизнь, в частности вызовет проблемы со здоровьем, в личных делах и навредит финансовому положению.

А вот, если в чашке у незамужней девушки или юного парня случайно оказалось две ложки, тогда это сулит хорошие новости, встречу человека для отношений или скорую свадьбу.

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