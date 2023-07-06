Праздник Ивана Купала 2023: какие магические обряды помогут привлечь любовь

На самом деле обряды в этот день обладают очень мощной силой

Близится Ивана Купала — один из самых мистических праздников в году, который отмечают в ночь на 7 июля. Считается, что этот день обладает сильной энергетикой, поэтому многие девушки проводят различные обряды на любовь и гадают на своего суженного.

Издавна верили, что в день Ивана Купала ведьмы собираются на шабаш, деревья разговаривают друг с другом, переходя с места на место, а человеческий язык начинают понимать звери и растения. Как правило, праздник отмечают возле водоемов, где разжигают костер и проводят весело время, в частности устраивают танцы, прыжки через огонь, ищут в лесах цветок папоротника и проводят магические обряды.

Какие обряды проводят в ночь на Ивана Купала

Обряд со свечой

В старину молодые девушки брали в этот праздник свечу красного цвета, зажигали ее и когда начинал капать воск, то читали заговор: "Растает свеча, но не растает вера моя в любовь. Да подарит мне матушка-природа мужчину, счастье и веру в светлое чувство. Аминь". После этих слов нужно подождать, чтобы свеча еще немного погорела.

Обряд с фотографией

Девушкам нужно взять красную свечу, цветок под названием "иван-да-марья" и фотографию объекта, внимание которого хочется привлечь. С наступлением темноты, нужно поставить снимок и напротив зажженную свечу, а между пламенем и фото поместить веточку цветка. Глядя на огонь, требуется повторять: "Купальская ночь пришла, а я никуда не пошла, сижу в своем доме да на своей печи, чертей не боюсь, от ведьм уберегусь, (имя) к себе привлеку – чтобы любил верно. Купальская ночь на пороге, а я в своем остроге, через окошко на тьму гляжу, там луна светлая, как и любовь (имя) ко мне верная да вечная. Любит меня (имя) от первой до последней косточки своей, каждой думою да мыслью, ничто его от меня не отвернет, ничто нас по разные стороны не разведет". Когда свеча догорит, фото необходимо спрятать вместе с цветком.

Гадания в ночь на Ивана Купала

Гадание на кольцо

Возьмите кольцо, которое носите давно, чтобы оно излучало вашу энергетику, а также стакан с ровным дном, в которой нужно налить воду и опустить туда украшение. Затем девушке нужно смотреть через воду в середину опущенного кольца – там должен проявиться образ суженого.

Гадание по венку

В преддверии праздника девушки плетут венки из лесных и полевых цветов, а на заходе солнца нужно загадать желание, связанное с личной жизнь, а затем опустить венок в озеро или реку. Если венок поплывет вдаль – желание сбудется, если же пристал к берегу недалеко от места, где его опустили в воду – не сбудется.

Гадание на луковицах

Девушкам стоит взять несколько луковиц и написать на них мужские имена. Далее луковицы на праздник нужно опустить в воду и ждать. Та луковица, что прорастет первой, покажет имя суженного.

"Телеграф" писал ранее, какие обряды и гадания помогут привлечь в свою жизнь любовь и поскорее выйти замуж. Наши предки верили в их силу.