Таролог рассказала, когда закончится война в Украине: "Никаких переговоров и "жестов доброй воли"

Конкретной даты эксперт не назвала, выделив только ключевые события

Известный таролог, победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасынкова, которая ранее рассказывала, будет ли нападение со стороны Беларуси, поделилась новым прогнозом. Эксперт отметила несколько событий, которые станут сигналом к тому, что война вышла "на финишную прямую".

Своим прогнозом Пасынкова поделилась в интервью каналу "КаПаБу". Она отметила, что победа Украины наступит безо всяких "жестов доброй воли" от оккупантов, а также не будет и переговоров, о которых так настойчиво просит российская сторона.

Также таролог добавила, что единственным "средством" для победы в этой войне является сила Вооруженных сил Украины. Когда в новостях пойдут сообщения, что ВСУ освободили две подряд захваченные области, это и будет сигнал, что война вот-вот закончится.

"Причем сегодня новость, что освобождена такая-то область, а завтра — новость о том, что — вторая… Ждите скорейшей победы после этих событий" — подытожила Пасынкова.

Ранее таролог Елена Бюн рассказала, что зимой ВСУ продолжат контрнаступление. В этот период оккупантов ждут провалы. Также по словам астроэксперта, ясновидящего и экстрасенса Хаяла Алекперова мир в Украине наступит в весенние месяцы 2023 года.