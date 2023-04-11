Имена, "запрограммированные" на бедность: их владельцы редко становятся действительно успешными

У них очень интересный и неординарный характер

Каждое имя несет в себе кармическую силу. Эзотерики убеждены, что одни — сильнее других, поэтому даже выделяют "успешные" и "не очень успешные" имена. У первых — отличная энергетика, а у вторых она гораздо слабее. Ко второй категории относятся, в частности, три женских имени, владелицы которых стареют раньше других.

Однако только этим не обходится. Также еще несколько имен с плохой энергетикой, которые, по мнению экспертов-эзотериков, мешают своим владельцам стать действительно успешными и богатыми. Как передает glavred, таких всего четыре.

Какие имена приносят человеку бедность

На первом месте оказались мужчины, которых назвали Алексеями. Они очень любят свободу, но при этом абсолютно безэмоциональные и терпеть не могут стрессовых ситуаций. Если в их жизни возникают какие-то неприятности, эти мужчины постараются убежать подальше от проблем и не обращать внимание на последствия. Из-за этого впоследствии возникают все новые и новые проблемы, которые и не позволяют жить спокойно и хорошо зарабатывать и строить успешную жизнь.

Еще одно мужское имя с негативной энергетикой — Роман. Они постоянно пытаются разобраться в себе, чтобы понять, что же им нравится, но найти ответ на этот вопрос никак не могут. Поскольку это тянется годами, добиться успеха в определенной сфере для них задача практически нереальная.

Упрямые Евгении слишком сильно любят себя, чтобы встать с постели и пойти заниматься действительно важными делами. Ленивый характер и любовь к скандалам и интригам делают свое черное дело, поэтому владельцы этого имени, хоть и талантливы, но преимущественно совершенно не самореализованы в жизни.

Дарья — очень умный и интересный человек. Но есть одно "но": она имеет слишком много интересов, поэтому просто теряется в том, что ей действительно интересно, и поэтому не может определить вектор движения. Чтобы хорошо подзаработать и сделать себе имя ей приходится лезть из кожи вон, но обычно даже это не помогает.

Раньше мы рассказывали о самых счастливых женских именах — их владелицы живут долго и счастливо и горя не знают. Этим трем девушкам очень повезло в жизни.

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу