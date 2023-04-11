Імена, "запрограмовані" на бідність: їхні власники рідко стають справді успішними

У них дуже цікавий та неординарний характер

Кожне ім'я несе у собі кармічну силу. Езотерики переконані, що одні — сильніші за інші, тому навіть виділяють "успішні" та "не дуже успішні" імена. У перших — чудова енергетика, а в других вона набагато слабша. До другої категорії належать, зокрема, три жіночі імені, власниці яких старіють раніше за інших.

Однак, лише цим не обходиться. Є ще декілька імен з поганою енергетикою, які, на думку експертів-езотериків, заважають своїм власникам стати справді успішними та багатими. Як передає glavred, таких лише чотири.

Які імена приносять людині бідність

На першому місці опинилися чоловіки, яких назвали Олексіями. Вони дуже люблять свободу, але при цьому абсолютно беземоційні й терпіти не можуть стресових ситуацій. Якщо у їхньому житті виникають якісь неприємності, ці чоловіки постараються втекти подалі від проблем і не звертати увагу на наслідки. Через це згодом виникають усе нові й нові проблеми, які й не дозволяють жити спокійно й гарно заробляти та будувати успішне життя.

Ще одне чоловіче ім’я з негативною енергетикою — Роман. Вони постійно намагаються розібратися у собі, щоб зрозуміти, що ж їм до вподоби, але знайти відповідь на це питання ніяк не можуть. Оскільки це тягнеться роками, добитися успіху у певній сфері для них задача практично нереальна.

Вперті Євгенії занадто сильно люблять себе, аби встати з ліжка і піти займатися дійсно важливими справами. Ледачий характер і любов до скандалів й інтриг роблять свою чорну справу, тому власники цього імені, хоч і талановиті, але переважно абсолютно не самореалізовані у житті.

Дарина — дуже розумна та цікава людина. Але є одне "але": вона має занадто багато інтересів, тому просто губиться у тому, що їй справді цікаво, і через це не може визначити вектор руху. Щоб гарно підзаробити і зробити собі ім’я їй доводиться лізти зі шкіри, та зазвичай навіть це не допомагає.

Раніше ми розповідали про найщасливіші жіночі імена — їхні власниці живуть довго й щасливо і горя не знають. Цим трьом дівчатам дуже пощастило в житті.

Матеріал має суто розважальний характер. Пам’ятайте, що незалежно від імені, людина сама будує свою долю