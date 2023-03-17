До конца марта стоит ждать две магнитные бури: названы даты

Конец месяца отметится заметной солнечной активностью

Из-за невысокой солнечной активности остаток марта будет относительно спокойным в плане магнитных бурь, однако совсем без них не обойдется.

Как говорится в прогнозе Gismeteo, до конца месяца стоит ждать две магнитные бури низкой интенсивности, которые, впрочем, продолжительными не будут.

Ближайшей "опасной" датой будет воскресенье, 26 марта, когда геомагнитная активность Земли достигнет 5 баллов, что может быть расценено как слабая магнитная буря.

Возмущения такой же силы будут наблюдаться также и в четверг, 30 марта.

Как известно, магнитные бури возникают вследствие взаимодействия потоков солнечного ветра с магнитосферой нашей планеты. Они могут влиять на работу чувствительной электроники и даже вызывать сбои в работе электрических сетей.

Вопреки популярным убеждениям, влияние этого явления на человека не является научно обоснованным фактом, а потому большинство специалистов относятся к подобным утверждениям с большой долей скепсиса.

Например, врач-терапевт Лев Авербах говорит, что зачастую ухудшения самочувствия во время магнитных бурь вызваны не "метеозависимостью", а иными более реальными проблемами со здоровьем.

Как сообщалось ранее, в апреле магнитные бури будут более частым явлением, так что только в первой декаде месяца их будет три.