Землю вскоре накроет мощная магнитная буря: известна дата

Вспышки солнечной активности ожидаются в конце месяца

Первый весенний месяц март достаточно богат на магнитные бури. Сильнейший геомагнитный шторм ожидается в последней декаде. Метеочувствительные люди в этот период могут ощутить определенный дискомфорт.

Мощная магнитная буря произойдет 26 марта 2023 года, свидетельствуют данные ресурса meteoagent. Интенсивность колебаний достигнет пика и будет продолжаться до 27 числа включительно.

Так, еще в субботу, 25 марта, геомагнитное поле будет пребывать в спокойном состоянии, а K-index будет соответствовать уровню 2 (low solar storm). Однако ситуация резко изменится в воскресенье, 26 марта. Вспышки на Солнце будут настолько сильными, что равны K-index 7. В понедельник, 27 марта, динамика пойдет на спад, но не существенно, так что геомагнитная активность все еще классифицируется как высокая. И только во вторник, 28 марта, колебания утихнут, так как мощной магнитной бури не ожидается.

Ранее "Телеграф" пояснял, что магнитные бури происходят в результате взаимодействия солнечного ветра с магнитосферой нашей планеты. В такие дни энергосети и другая электроника могут страдать от перебоев. Иногда магнитные бури могут ощущать люди, которые считают себя метеозависимыми. По данным ученых, Солнце входит в период интенсивной активности, поэтому Земля может почувствовать ряд дополнительных проблем