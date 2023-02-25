Экстрасенс рассказал, будет ли Третья мировая война (видео)

Что ждет мир в ближайшее время и при чем здесь Китай

Нынешний год, как и прошлый, достаточно нестабильный не только для Украины, но и мира в целом. Учитывая полномасштабную войну, развязанную россией, и ее попытки вовлечь в боевые действия другие страны, возрастают риски начала Третьей мировой войны. Ранее мы рассказывали, что начало сбываться пророчество карпатского мольфара Нечая на 2023 год, теперь же о вероятности нового глобального конфликта высказался экстрасенс Каин Крамер.

Эксперт-эзотерик оценил возможность начала Третьей мировой войны. О том, что на этот счет говорят карты Таро, он рассказал в интервью youtube-каналу "PeopleLife".

По словам Крамера, начало мирового противостояния — это "влажная мечта путина", ведь проиграть в войне стране, которая в десятки меньше противника, гораздо позорнее, чем в мировой войне. Если говорить о других странах, то ситуация несколько отличается.

"Если мы говорим о зачинщиках, как те же США и Китай, то очень вряд ли. А все потому, что мы очень взаимосвязаны — что там деньги, что там деньги. Мы, скорее всего, договоримся и будем исходить из этих взаимосвязанных отношений. Китаю санкции невыгодны — для них это будет подобно смерти", – говорит Крамер.

В общем же, если речь идет не об этих двух странах, а об общей ситуации в мире, то выпадают "прекрасные карты". Первая карта "Любовь", вторая — поднятые кубки. Экстрасенс отмечает, что атмосфера будет напряженной, но в какой-то момент все обо всем договорятся, потому что "дальше уже будет некуда".

О вероятности начала Третьей мировой – с 29:41 мин

Ранее мы рассказывали о предвидении популярного западного экстрасенса и ясновидящего Крейга Гамильтона-Паркера. Он предсказал, когда и из-за чего начнется Третья мировая война.