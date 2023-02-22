Стихийное бедствие на россии поставит точку в войне: предсказание карпатской мольфарки (видео)

"Будут другие поколения, иная жизнь", — говорит ясновидящая

Истекает год с того дня, когда россия совершила полномасштабное вторжение в Украину. И все чаще украинцев интересует вопрос: когда же завершится война? Своими прогнозами на этот счет регулярно делятся астрологи, тарологи, экстрасенсы и другие эксперты-эзотерики. Недавно о дне нашей Победы заговорила известный украинский таролог Ольга Стогнушенко. По ее словам, это будет "фактически капитуляция россии".

Собственное мнение на этот счет есть и у карпатской мольфарки Марии, которая живет вблизи горы Игрец, что на Верховинщине. Как передает издание Versii, у женщины есть дар от Бога: она умеет исцелять людей, а иногда еще и видит вещие сны.

Когда закончится война в Украине

Мольфарка говорит, что прямо сейчас ожидать завершения боевых действий не стоит. Война закончится победой Украины, но будет это не совсем так, как представляет себе большинство людей: "Война закончится еще не скоро. Оно так постепенно будет. Хуже всего будет этот февраль и март (2023 год — ред.). Все говорят, что Украина выиграет. Украина выиграет, но это будет не так, как каждый себе думает. Это будет что-то от природы — будет стихийное бедствие", — убеждена Мария.

Немало сейчас говорят и о конце света. Но, по словам ясновидящей, как такого "конца света" не будет — будут изменения для человечества, "что-то от природы" — какое-то стихийное бедствие, которое заставит человечество измениться.

"А мир себе как был, так и будет. Будут другие поколения, иная жизнь. Только надо это все пережить. И должно что-то от природы произойти. Может быть и землетрясение, может быть и стихия. Ученые конечно это выясняют, но не так точно, потому что это от Бога. Человек точно не способен это предсказать. Говорят, что все будет в огне — это будет, все будет гореть. Должно что-то произойти, что в Библии написано. Все так происходит, как написано, только нужно знать разъяснение – это не каждый понимает", – подмечает карпатская мольфарка.

Ранее известный украинский экстрасенс и таролог Людмила Хомутовская рассказывала, когда в Украине прекратятся ракетные обстрелы и утихнут активные боевые действия. Говорит, ситуация кардинально изменится уже скоро.