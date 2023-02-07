Большие потери, но потом боевые действия пойдут проще и быстрее: прогноз астрологов для Украины

По мнению Сухановых, февраль может принести победы над врагом, но и увеличить число наших погибших

Вопросом, когда может закончиться российско-украинская война, продолжают задаваться ведические астрологи Анна и Алексей Сухановы. Как и их коллеги они озвучивают прогноз касательно боевых действий в феврале 2023 года и говорят о возможности некоторого изменения хода войны весной.

Астропрогноз на февраль-2023 Сухановы разместили в своем блоге в Инстаграм. По их словам, в годовой карте Украины в феврале меняется два годовых периода. Оба они характеризуют как напряженные.

Так, Сухановы выделяют два интенсивных периода:

2-24 февраля;

24 февраля — 19 апреля.

"Однако их напряженность будет отличатся от того, что мы проживали в январе. В январе акцент был сделан на психологическое состояние. В феврале, несмотря на то, что период напряженный, он уже может быть продуктивным. Продуктивность может быть проявлена не столько в освобождении территорий, сколько количеством уничтоженной военной техники и врагов", — говорится в астропрогнозе.

Сухановы добавляют, что речь может идти не только о внешних врагах в виде российской армии, но и врагов в виде коррупционеров, врагов государства и народа Украины за ее пределами, к примеру, лоббистов путина в ЕС и США, которые препятствуют получению оружия или другой помощи для Украины. Возможно даже, что в феврале те страны, которые занимали более пассивную позицию в плане военной помощи, начнут себя более активней проявлять или займут более определенную позицию, отмечается в публикации.

Кроме того, Сухановы сообщили, что есть риск увеличения потерь среди наших военных. Но после 19 апреля, утверждают астрологи, боевые действия могут пойти проще, быстрее и легче.

Ранее "Телеграф" сообщал, что астролог и таролог Людмила Хомутовская спрогнозировала судьбу путина в этой войне. Также он сказала, когда может произойти смерть российского президента.