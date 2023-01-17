"Боевые действия будут нарастать": известный астролог высказалась о войне в Украине и победе над врагом

Боевые действия в ближайшее время будут только нарастать

Несмотря на то, что большинство астрологов, тарологов и экстрасенсов говорят о победе Украины в войне уже этой весной, в ближайшее время боевые действия будут только нарастать. Об этом заявляет известный украинский астролог Валентина Виттрок.

На своей странице в facebook она рассказала, что чем ближе к февралю, тем серьезнее будет ситуация на фронте. Это связано с солнцем, которое идет на соединение с Плутоном – точное соединение будет 18 января, говорит астроэксперт.

"Сейчас до 20-го проходим самое турбулентное время: смерть уносит не только известных деятелей культуры и спорта, но и простых мирных жителей (о солдатах уже и не говорю), 40 днепровцев — царство небесное… крах самолета в Непале -68 человек…" – пишет Виттрок.

По ее словам, у Марса сейчас малая скорость, то есть продвижение в войне пока тормозится, однако он уже движется прямо, а это значит, что открытые боевые действия будут нарастать. "Февраль будет очень показательным, Украина выстоит и победит. Берегите себя и близких", — отмечает астролог.

Ранее мы рассказывали о прогнозе, который на днях сделала победительница "Битвы экстрасенсов" Яна Пасинкова. Таролог говорит, что ожидать победы Украины в войне стоит, как только станет известно об освобождении ВСУ двух областей подряд.