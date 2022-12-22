В конце года Землю накроет мощная магнитная буря: штормить будет пять дней

Динамика геомагнитных колебаний снизится к Новому году

В конце 2022 года ожидается ряд мощных магнитных бурь, которые будут продолжаться пять дней одна за одной. Геомагнитная активность достигнет максимального уровня. Поэтому метеочувствительные люди в это время могут почувствовать дискомфорт.

Сильные магнитные бури будут наблюдаться в период с 24 по 28 декабря, свидетельствуют данные ресурса meteoagent. Сообщается, что речь идет о высоком уровне и k-индексе 5, то есть максимально мощная геомагнитная активность.

Так, в пятницу, 23 декабря, геомагнитное поле будет спокойным и соответствовать k-индексе 2. Тогда как с субботы, 24 декабря, магнитная буря достигнет максимальной интенсивности. Так будет продолжаться в течение пяти дней, вплоть до среды, 28 декабря. С четверга, 29 декабря, ситуация нормализуется. К слову, этот пятидневный геомагнитный шторм будет последним в уходящем 2022 году.

Напомним, магнитные бури – это колебания геомагнитного поля, их длительность составляет от нескольких часов до нескольких суток. Вспышки на поверхности Солнца вызывают рассеивание энергии к Земле, в результате столкновения с магнитосферой провоцирует геомагнитную активность.

Как ранее сообщал "Телеграф", есть несколько способов уменьшить влияние магнитных бурь на самочувствие.