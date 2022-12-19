"Давай без дождика", "Та не туда" и "Звезда сверху": что можно сказать и в постели, и наряжая ёлку

Шутки, которые могут поднять настроение на весь день

Под конец 2022 года с духом рождества у большинства откровенно не сложилось, однако люди все равно пытаются поднять свое настроение любыми возможными способами.

Так, в TikTok создали тренд, где придумывают смешные фразы, которые звучали бы одинаково уместно как во время занятия сексом, так и в процессе украшения ёлки, — некоторые из вариантов заставляют хохотать до слез.

Выбрали лучшие варианты:

немного криво стоит;

только давай без дождика;

отойди, я сама;

долго будет стоять?

думала будет больше;

раньше я это делала только с отцом;

в этот раз возьму живую;

как всегда, начинаем вместе, заканчиваю сама;

эти шары достались мне от деда;

привяжи к батарее, так надежнее;

звезда сверху;

блин, упало;

у меня руки уже устали;

стоит раз в году;

та не туда;

в интернете это выглядело красивее;

сзади не нужно;

кот мешает.

И еще несколько смешных вариантов:

Если этой подборки Вам показалось мало для поднятия настроения, предлагаем еще посмотреть смешное видео, как коты переворачивают ёлки.