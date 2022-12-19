Укр

"Давай без дождика", "Та не туда" и "Звезда сверху": что можно сказать и в постели, и наряжая ёлку

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Собрали фразы, которые можно сказать и украшая ёлку, и во время секса Новость обновлена 19 декабря 2022, 09:27
Собрали фразы, которые можно сказать и украшая ёлку, и во время секса. Фото telegraf.com.ua

Шутки, которые могут поднять настроение на весь день

Под конец 2022 года с духом рождества у большинства откровенно не сложилось, однако люди все равно пытаются поднять свое настроение любыми возможными способами.

Так, в TikTok создали тренд, где придумывают смешные фразы, которые звучали бы одинаково уместно как во время занятия сексом, так и в процессе украшения ёлки, — некоторые из вариантов заставляют хохотать до слез.

Выбрали лучшие варианты:

  • немного криво стоит;
  • только давай без дождика;
  • отойди, я сама;
  • долго будет стоять?
  • думала будет больше;
  • раньше я это делала только с отцом;
  • в этот раз возьму живую;
  • как всегда, начинаем вместе, заканчиваю сама;
  • эти шары достались мне от деда;
  • привяжи к батарее, так надежнее;
  • звезда сверху;
  • блин, упало;
  • у меня руки уже устали;
  • стоит раз в году;
  • та не туда;
  • в интернете это выглядело красивее;
  • сзади не нужно;
  • кот мешает.

И еще несколько смешных вариантов:

Если этой подборки Вам показалось мало для поднятия настроения, предлагаем еще посмотреть смешное видео, как коты переворачивают ёлки.

Теги:
#Шутки #Юмор #Новый год #Мемы