"Давай без дождика", "Та не туда" и "Звезда сверху": что можно сказать и в постели, и наряжая ёлку
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Шутки, которые могут поднять настроение на весь день
Под конец 2022 года с духом рождества у большинства откровенно не сложилось, однако люди все равно пытаются поднять свое настроение любыми возможными способами.
Так, в TikTok создали тренд, где придумывают смешные фразы, которые звучали бы одинаково уместно как во время занятия сексом, так и в процессе украшения ёлки, — некоторые из вариантов заставляют хохотать до слез.
Выбрали лучшие варианты:
- немного криво стоит;
- только давай без дождика;
- отойди, я сама;
- долго будет стоять?
- думала будет больше;
- раньше я это делала только с отцом;
- в этот раз возьму живую;
- как всегда, начинаем вместе, заканчиваю сама;
- эти шары достались мне от деда;
- привяжи к батарее, так надежнее;
- звезда сверху;
- блин, упало;
- у меня руки уже устали;
- стоит раз в году;
- та не туда;
- в интернете это выглядело красивее;
- сзади не нужно;
- кот мешает.
И еще несколько смешных вариантов:
Если этой подборки Вам показалось мало для поднятия настроения, предлагаем еще посмотреть смешное видео, как коты переворачивают ёлки.