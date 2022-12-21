Что нельзя делать на Рождество, чтобы не навлечь на себя беду: главные запреты

Рождество обязательно нужно встречать в новой одежде

Уже в это воскресенье, 25 декабря, христиане западного обряда будут отмечать важнейший религиозный праздник, который также является и главным семейным праздником, — Рождество. Отметим, что в Украине на официальном уровне закреплено два праздника: и 25 декабря, и 7 января. В чем между ними разница — мы уже писали ранее.

Рождество — это очень светлый праздник, который посвящен рождению Иисуса Христа. Именно в этот день, согласно преданиям, сын Божий появился на свет в пещере, где пастухи с животными прятались от непогоды.

Этот праздник считается одним из самых главных в году, поэтому неудивительно, что с ним связано множество запретов и традиций. В этом материале "Телеграф" рассказывает, что категорически нельзя делать в этот день, чтобы год прошел удачно.

Что нельзя делать на Рождество 25 декабря

Нельзя заниматься домашними делами – убирать, стирать, шить и выносить мусор.

Нельзя садится за праздничный стол в черной или старой одежде.

Нельзя переедать.

При подготовке к празднику нельзя скупиться и сильно экономить.

Нельзя стричься и бриться в этот день.

Нельзя отказывать в помощи бедным.

Не стоит проводить этот праздник в одиночестве.

Нельзя гадать.

Нельзя ругаться и злословить.

Ранее "Телеграф" сообщал, какой будет погода на Рождество и Новый год. Также у нас есть подборка простых колядок, которые легко запоминаются.