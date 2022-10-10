Нашли в телефоне "клубничку" и заставили отжиматься: украинцев возмутил сюжет муниципального телеканала

"Журналистку" сравнили в печально известной пропагандисткой скабеевой

Несколько дней назад в столице произошел вопиющий как для свободной страны (пусть и воюющей) случай: ночной патруль задержал 23-летнего нарушителя комендантского часа.

Конечно, такой поступок молодого человека ни в коем случае нельзя приветствовать, но самое главное началось потом: парню устроили "допрос", всячески унижали и заставили отжиматься. В ходе этого инцидента присутствовала журналистка коммунального телеканала "Киев" Анжелика Музыченко, которая снимала и комментировала задержание киевлянина.

"Терробороновцы задержали еще одного ночного гуляку. Взяли телефон на проверку – и шок: в смартфоне сотня фото и видео сексуального характера", – говорится в сюжете канала.

Далее журналистка спросила у парня, зачем ему контент такого характера. При этом было заснято не только лицо парня, но и содержимое телефона.

Сюжет телеканала

Первым внимание на сюжет обратил соучредитель дизайн-агентства "Подвал 42" Александр Биленко.

"Телеканал "Киев" вместе с ночным патрулем задержали парня, который нарушал комендантский час. Проверили его телефон, там нашли порнографические изображения. Зашеймили, заставили отжиматься, показали его лицо", — написал он.

Также Биленко напомнил, что в перечне санкций по поводу нарушения комендантского часа нет таких, как выполнение физических упражнений, съемки на видео, публикации в соцсетях и СМИ, как и шейминга, и моральных упреков от журналистки.

"Телеканал "Киев" — коммунальный, поэтому снимает такие сюжеты за средства киевлян. Они не имели никакого права, в том числе морального, издеваться над человеком, а после публиковать это. Что касается патруля, то я здесь вижу превышение полномочий", — отметил соучредитель дизайн-агентства.

После этого сеть взорвалась комментариями: граждане обращают внимание на то, что нарушение закона одним человеком не дает права на его нарушение другим, и что Украина сейчас ведет войну за честь и достоинство, а не за их унижение.

Комментарии пользователей

"Журналистка" прокомментировала это выдающееся событие в стиле Скабеевой: "ШОК! В смартфоне видео сексуального характера!!". Я не знаю, может на телеканале работают несовершеннолетние, ей 13 и тому подобное для этой дуры прямой шок? Работу этих журналистов (в основном она заключается в дифирамбах в честь КГГА) оплачиваем мы с вами, потому что канал муниципальный", — пишет основательница "Энциклопедии гражданина" Юлия Никитина.

"Запомните главное, что не может делать журналист: вы не участвуете в издевательствах; вы не помогаете нарушать закон на камеру и не на камеру также; вы не унижаете людей; вы не имеете права ставить себя выше людей; люди имеют право др*чить и еб*ться", — добавила специальная корреспондентка ТСН Наталья Нагорная.

Не удержался от возможности высказаться по инциденту даже офицер-блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).

"Просто возмутился действиями журналистки. Хотя ее даже журналисткой сложно назвать… Противно и мерзко. Особенно когда это делают те, кто должен делать наоборот", – считает он.

Комментарий Штирлица

Резюмировала мнение украинцев блоггер и писательница Татуся Бо.

"Мы живем не в россии, слава тебе Господи, поэтому маст**бируйте на здоровье, чтобы безопасно и без нарушения прав других людей", — написала она.

Сама же "журналистка" Анжелика Музыченко пожаловалась на волну хейта в свой адрес и заявила, что ситуация показывает поверхностность восприятия человеком информации.

"Столько хейта, я никогда не купалась в таких волнах популярности", — заявила Музыченко. Извинилась ли она перед парнем, затравленным на глазах у всей страны, журналистка не сообщила. Кроме того, вскоре она закрыла свою страницу в соцсетях, но видео успели запечатлеть и распространить в телеграмм-каналах.

Конечно, после такого грандиозного возмущения в обществе на скандал были вынуждены отреагировать и на самом канале "Киев". Там заявили, что телеканал категорически не согласен с показанным эпизодом, допросом журналисткой киевлянина и показом в эфире личной информации, которая содержалась в его телефоне.

"Мы признаем ошибку, допущенную нами при выходе данного сюжета без купюр. Снятый журналисткой нашего канала материал не отвечает журналистским стандартам, беспристрастности, внутренним редакционным правилам и понятиям этики. Показанный нами эпизод является вмешательством в личную жизнь и нарушением прав человека. От администрации и коллектива телеканала приносим искренние извинения владельцу телефона", – говорится в сообщении.

Поэтому можно считать, что у истории счастливый финал, зло наказано, добро поощрено морально, а украинцы получили еще один урок того, что нужно учиться быть нацией, которая уважает права и достоинства других людей, и стараться жить по закону, а не по понятиям и инстинктам.

Ранее "Телеграф" сообщал о другом медийном скандале, который был связан с журналистскими публикациями во время войны.