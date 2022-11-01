В ноябре Землю накроют две мощные магнитные бури: когда это произойдет

Период магнитной активности может отражаться на самочувствии некоторых людей, поэтому будьте готовы к ноябрьским скачкам

Прошлый месяц был богат на геомагнитные штормы, так как магнитные бури накрыли Землю уже с первых чисел октября. Ноябрь же начнется с более спокойной космической погоды, а геомагнитные колебания побеспокоят метеочувствительных людей дважды за месяц.

В ноябре 2022 года стоит ожидать две мощные магнитные бури, свидетельствуют данные ресурса meteoagent. Сообщается о сильных вспышках на Солнце во второй декаде последнего осеннего месяца. Речь идет о высоком уровне и k-индексе 5, то есть это достаточно мощный вид геомагнитной активности.

Так, первая ощутимая магнитная буря ожидается 10 ноября. Штормовой уровень вплоть до 11 ноября будет достигать самой высокой отметки. В следующий день активность немного спадет, а уже выйдет на низкий уровень 13 ноября.

Спустя несколько спокойных дней, если учитывать геомагнитную динамику, намечается вторая сильная вспышка на Солнце. С 18 по 19 ноября ожидается мощная магнитная буря, в эти дни штормовая активность будет достигать максимума.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что менее интенсивные колебания произойдут 1, 2 и 12 ноября, о чем свидетельствует календарь магнитных бурь на ноябрь-2022.