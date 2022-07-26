Болен и физически, и психологически: что говорят о болезнях Путина на Западе и в Украине

В Кремле по-прежнему отрицают любые возможные болезни Путина, делая из него неуязвимого политика

Вопрос состояния здоровья российского президента Владимира Путина в последнее время стал одним из центральных для множества мировых СМИ. После того, как в прессе всплыла тема вероятной онкологии политика, многие специалисты (и не очень профессиональные личности) пытаются угадать, чем же может болеть Путин и страдает ли он от чего-то вообще. Таким образом у кремлевского лидера собрался уже приличный "букет" диагнозов, ни один из которых не подтвержден официально.

"Телеграф" решил сделать небольшую подборку свежих новостей о вероятном состоянии Путина, проанализировав публикации украинских и зарубежных изданий за последние семь дней. Речь пойдет не только о физических недугах, но и вероятных психологических проблемах.

Физиология: странные движения конечностей, кашель, рак

На прошлой неделе Владимир Путин во второй раз после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину совершил рабочий визит за границу. Он побывал в Иране, где провел несколько встреч с иностранными политиками. Разумеется, все внимание камер было обращено к нему, из-за чего на некоторые особенности его поведения невозможно было не обратить внимания.

"Телеграф" писал о том, что многих заинтересовала походка Путина, которая якобы четко демонстрирует некоторые проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Это подметили все, кто наблюдал за приездом политика в Тегеран и особенно — его спуском по трапу самолета. Также нельзя было не заметить частичную неподвижность левой руки, которая уже достаточно давно вызывает вопросы у многих специалистов.

После возвращения в Россию Путин сразу же провел несколько публичных выступлений, во время одного из которых постоянно кашлял. Особенное внимание эта тема вызвала после того, как в Кремле заявили, что не знаю, вакцинировался ли российский президент от коронавируса повторно. Однако сам Владимир Путин попытался найти такой недуге простое объяснение.

Регулярно привлекает к себе внимание и сам внешний вид лидера Кремля, особенно увеличивающееся в объемах лицо. Впрочем, как писала "ТСН", это может быть не связано с болезнями. Согласно утверждениям пластического хирурга Дмитрия Слоссера, таким образом вполне способны проявляться не слишком удачные пластические операции.

Российский политолог Валерий Соловей и вовсе предполагает, что Путин может сейчас сражаться сразу с несколькими болезнями. Среди них — как уже упомянутая онкология, так и различные психологические проблемы. Однако о последнем мы более детально поговорим в следующем разделе.

Психология: проявления психопатии или детская травма?

Вопрос насчет психологической вменяемости Владимира Путина осуждается чуть меньше, чем его вероятные физические недуги. Однако эта тема также вызывает интерес большой аудитории. В особенности — после интервью американского профессора Джеймса Фэллона для издания The Insider, в котором специалист отметил наличие у Путина проявлений садизма и психопатии. Если последний диагноз является верным, то, вполне вероятно, он может сыграть на руку более скорому завершению войны в Украине.

Также Фэллон подчеркнул, что все психологические проблемы Путина могут быть родом из детства — как последствие перенесенной травмы. Как пишет "Апостроф", такого мнения придерживается и советник депутатов Парламента Латвии Янис Мартиньш Скуя.

"У сумасшедшего путина ничего другого в жизни нет, — объясняет причины нападения на Украину политик. — Это его психологический код с детства. Там просто психологическая травма. Это как болезнь Альцгеймера – с годами становится только хуже. А разворованные деньги делают свою работу, покупая людей и их совесть в россии".

О том, что Владимир Путин может быть не в порядке психологически говорил и психиатр Александр Иванов в интервью телемарафона FreeДом. По его мнению, президент России проявляет ряд признаков, которые характерны не просто для старости, а для паранойи, диссоциативного расстройства личности и т.п.

Впрочем, в Центральном разведывательном управлении (ЦРУ) США считают, что большинство материалов насчет вероятных болезней Путина могут быть специально запущены пропагандистами. Конкретных же доказательств тому, что у политика наблюдаются серьезные проблемы со здоровьем, нет даже у разведки.

"Ходит много слухов о здоровье президента путина, и, насколько мы можем судить, он слишком здоров", — заявил директор ЦРУ Уильям Бернс.