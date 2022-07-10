Уйдет в бездну: астролог рассказал, как умрет путин

Астролог рассказал, что россию ждет нелегкая пора

На фоне множества слухов о болезнях российского диктатора владимира путина, многие начали задаваться вопросом о том, когда тот покинет руководящий пост. Некоторые говорят, что это может произойти уже очень скоро.

Как рассказал в интервью Униан известный астролог Влад Росс, в августе россию ждет весьма тяжелый месяц, который может закончится смертью российского диктатора.

"С середины июля по середину сентября Марс будет находиться в "доме" власти рф. Это говорит об убийствах и свержениях. Между 8 и 16 августа будет еще и полнолуние, выходит определенная крестовая ситуация", — сказал он.

По словам Росса именно август является тем месяцем, когда путина могут свергнуть, а до 7 октября его и вовсе может "не стать".

При этом, он говорит, что о смерти путина есть даже целое пророчество, которое дал один средневековый монах.

"Монах, живший в Средневековье, сказал, что карлик будет править на троне после титана, и уйдет в бездну. А бездна – это вода", — говорит астролог.

По его словам, для путина все началось с подводной лодки, очевидно подразумевая "Курск", которая затонула в Баренцевом море в 2000 году. Поэтому, говорит он, есть вероятность, что закончится для российского диктатора все тем, что его утопят.

Как сообщалось ранее, в СМИ сообщалось, что у путина может быть целый букет заболеваний, среди которых самым страшным диагнозом является онкология. Однако какой именно орган ей подвержен, большинство так и не смогло определиться.

При этом некоторые уверены, что рак мог начать прогрессировать у диктатора из-за травмы спины, которую тот получил из-за своей любви к конному спорту.