Убийца без лица остается на свободе: "Расследование с Данилевичем" обнаружило новых жертв отравления таллием в Украине

Привлечь к ответственности крайне тяжело

В Украине до сих пор остаются нераскрытыми, по меньшей мере, несколько резонансных дел об убийствах и покушениях с использованием токсического таллия — одного из самых коварных ядов в мире. Новое "Расследование с Андреем Данилевичем" на SWEET.TV нашло новых жертв неизвестного отравителя и выяснило, почему эти преступления остаются безнаказанными.

Многодетная мать, Татьяна Грицюта из Ровенщины через несколько дней после родов внезапно попала в больницу. Ее ноги сначала онемели, потом начались страшные боли и женщина полностью потеряла способность ходить. Врачи назначали лечение и многочисленные анализы, но женщине становилось только хуже, начали выпадать волосы. Что ее отравили, она узнала от полиции. Ей позвонили по телефону и сказали, что в ее анализах нашли следы токсичного металла — таллия.

"Я была беременна и очень следила за своим питанием. Кроме того, ела только то, что и мои дети. Однако в моей семье симптомов больше ни у кого не было. Значит это было влияние только на меня. Я боялась писать заявление в полицию, потому что вдруг я расшевелю это, и что-то случится с кем-то из моей семьи", — объясняет Татьяна.

История Татьяны не единственная. За последние годы в Украине зафиксировано как минимум несколько громких дел об отравлении таллием. В 2018 году в Киеве от этого яда умер студент Максим Билоконь, а его отца и еще нескольких коллег едва спасли медики. Оказалось, за год до происшествия еще один коллега скончался с подобными симптомами. Его тело эксгумировали, в нем обнаружили таллий.

"Нам удалось установить, кто мог быть причастен к этому преступлению. Мы понимали, что отравление было именно на работе. Был человек, который должен деньги всем жертвам. Но на детекторе лжи он оказался чистым. Хотя мы и знали, что его мама работала в службе, имевшей доступ к талию", — рассказывает Андрей Калинюк, адвокат по делу Максима Белоконя.

Только одно дело за последние годы дошло до суда. В 2023 году в Киевской области женщина из Иванкова отравила своего бывшего и его близких. С фейкового телефона женщина отправила мужчине сообщение о победе в розыгрыше. На ближайшей почте его ждала бутылка рома с таллием. Мужчина, выпивший яд, умер на следующий же день.

"Действительно женщина могла совершить это преступление из-за того, что она имела на столько сильную обиду. В прошлом у нее были отношения с этим мужчиной, она сделала аборт, а потом, как говорили, не могла иметь детей. Это месть длиной 20 лет", — комментирует Ирина Ткач, экс-спикер полиции Киевщины.

Таллий – это яд, не имеющий запаха, вкуса и почти не оставляющий следов. Однако симптомы схожи: паралич ног, выпадение волос, отказ органов. Врачи часто не могут вовремя поставить диагноз, потому что таллий имитирует десятки различных заболеваний.

"Таллий — это чрезвычайно ядовитое вещество, не имеющее ни запаха, ни вкуса. Человек не почувствует, что что-то не то съел или выпил", — объясняет врач-невролог Наталья Ингула.

Большинство дел об отравлении так и остаются нераскрытыми, ведь доказать причастность отравителя к делу очень тяжело. И в Украине продолжают фиксировать случаи отравления этим веществом.

Больше деталей об этих случаях отравления таллием в полном выпуске "Расследований с Данилевичем" SWEET.TV.