"Мешал "шум" костылей". Ветерана "Азова" побил сосед, что говорят в полиции (фото)

Военный получил тяжелое ранение на фронте в 2023 году

Полиция начала расследование избиения ветерана "Азова" во Львовской области. Соседи, которым мешал шум от костылей военного, также нанесли телесные повреждения и жене мужчины.

Что нужно знать:

15 ноября в полицию обратились мужчина и женщина, которых побили соседи

В результате полученного ранения на фронте военный "Азова" вынужден ходить с костылями

Полиция возбудила уголовное дело по ч.1 ст.125

Как сообщили в полиции Львовской области, жители города Винники обратились в отделение 15 ноября. Они получили телесные повреждения из-за нападения соседей. Кстати, военный уже рассказал, как это произошло в сети.

На видео видно, что ветерана ударили по голове, а жену травмировали. Еще мужчина опубликовал фото вероятнее всего из отделения полиции, отметив: требует привлечения к ответственности нападающего.

Ветеран, которого ударил сосед

Пост ветерана об избиении

По словам семьи, конфликты с соседями продолжались давно. Ведь они регулярно жаловались на "шум", который ветеран создавал, передвигаясь с костылем. Мужчина в 2023 году получил ранения на Запорожском направлении во время контрнаступления. Сейчас же лечение результата не дало, поэтому военный готовится к ампутации стопы.

Однако 15 ноября, когда соседи пришли в очередной раз выразить свое недовольство, один из них ударил ветерана его же палкой по голове. А потом напал на жену военного. Врачи наложили ветерану четыре шва.

"Дознаватели сектора дознания Львовского районного управления полиции №1 открыли два уголовных производства по ч.1 ст.125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины", — пишут в полиции.

По данным следствия, ударил военного и жену 61-летний сосед во время конфликта. Сейчас назначена экспертиза, досудебное расследование продолжается, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве военного.