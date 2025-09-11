Душил и до убийства: раскрылись жуткие подробности о учителе, который мог зарезать детей в Винницкой области

Медиа показали лицо подозреваемого в суде

Учитель Алексей Пономарев в Шаргороде Винницкой области, вероятно, напал на двух своих учеников и жестоко убил их. 11 сентября в Винницком городском суде избрали меру пресечения 23-летнему мужчине, подозреваемому в преступлении.

Об этом сообщает "Суспільне". Заседание проходило в закрытом формате по ходатайству прокурора и адвоката обвиняемого.

Суд назначил подозреваемому содержание под стражей на 60 суток без возможности внесения залога, заявил руководитель Винницкой областной прокуратуры Олег Ткаленко.

"Более подробно они с защитником определят свою стратегию защиты и будут предоставлять или сегодня, или на следующий день показы. Пока свои мотивы он не высказал. Он предварительно объяснил, что имел какие-то общие неприязненные отношения, которые побудили его к отдельным действиям", — подчеркнул Ткаленко.

Следствие планирует провести дополнительную экспертизу, чтобы оценить состояние подозреваемого, определить возможные психические недееспособности и оценить обстоятельства совершенного.

Обязательно мы будем делать, потому что и само преступление такое, и его совершение дерзко: в течение 30-40 секунд нанести такое количество ударов. Руководитель Винницкой областной прокуратуры

Тем временем в соцсетях активно распространяют кадры из суда.

Подозреваемый учитель

Кроме того, журналисты утверждают, что раньше учитель душил одного из погибших ребят. "В апреле 2025 года ученики были в укрытии из-за воздушной тревоги. Заместительница директора услышала шум и увидела, как другой учитель разнимает Пономарева и одного из убитых вчера старшеклассников — педагог душил парня", — говорится в сообщении.

После инцидента учитель согласился написать заявление на увольнение, а мать пострадавшего обратилась в полицию. Дело планировали рассматривать в конце сентября.

Убийство детей в Винницкой области — что известно

Нападение произошло 10 сентября утром в центре Шаргорода. Подозреваемый, бывший учитель, убил 10-классника Николая Билыка и 11-классника Владислава Бевза.

После убийства мужчину задержали в пяти километрах от места преступления. В настоящее время идет расследование уголовного производства, все доказательства собраны и проверяются прокуратурой. В Шаргороде 10 и 11 сентября объявили дни траура по погибшим школьникам.

