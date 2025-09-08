В суде был с улыбкой: в Кривом Роге мужчина жестоко убил собственных бабушку и дедушку (фото, видео)
У злоумышленника могли быть проблемы с наркотиками
В Кривом Роге 27-летний мужчина жестоко убил своих бабушку и дедушку. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней.
Детали истории передает местное издание "СВОИ". Сообщается, что убийство произошло в Индустриальном микрорайоне города 6 сентября.
Правоохранителями установлено, что подозреваемый нанес 68-летней женщине семь ударов ножом, а 72-летнему мужчине около 20 ударов по голове кухонным топором. После этого он планировал избавиться от тел, предварительно их расчленив. Для этого он подготовил пилу.
Помешал ему зять пары, который в это время выгуливал собаку и хотел зайти к родственникам. Однако злоумышленник вышел на улицу и пытался помешать этому и затеял с ним драку. Зять рассказал также, что у убийцы были проблемы с наркотиками и, вероятно, на преступление он пошел под их влиянием.
Во время суда 8 сентября подозреваемый сознался в содеянном и рассказал, что убил родственников из-за самозащиты. Адвокат просил отправить мужчину под домашний арест, однако суд занял сторону стороны обвинения.
На видео с зала заседаний заметно, что злоумышленник улыбался. За содеянное ему может грозить пожизненное заключение.
