В суде был с улыбкой: в Кривом Роге мужчина жестоко убил собственных бабушку и дедушку (фото, видео)

У злоумышленника могли быть проблемы с наркотиками

В Кривом Роге 27-летний мужчина жестоко убил своих бабушку и дедушку. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней.

Детали истории передает местное издание "СВОИ". Сообщается, что убийство произошло в Индустриальном микрорайоне города 6 сентября.

Правоохранителями установлено, что подозреваемый нанес 68-летней женщине семь ударов ножом, а 72-летнему мужчине около 20 ударов по голове кухонным топором. После этого он планировал избавиться от тел, предварительно их расчленив. Для этого он подготовил пилу.

Убитая пара

Помешал ему зять пары, который в это время выгуливал собаку и хотел зайти к родственникам. Однако злоумышленник вышел на улицу и пытался помешать этому и затеял с ним драку. Зять рассказал также, что у убийцы были проблемы с наркотиками и, вероятно, на преступление он пошел под их влиянием.

27-летний злоумышленник

Во время суда 8 сентября подозреваемый сознался в содеянном и рассказал, что убил родственников из-за самозащиты. Адвокат просил отправить мужчину под домашний арест, однако суд занял сторону стороны обвинения.

На видео с зала заседаний заметно, что злоумышленник улыбался. За содеянное ему может грозить пожизненное заключение.

Кухонный нож с места преступления

Топорик преступника

Пила для расчленения трупов, видны следы крови

