Укр

В суде был с улыбкой: в Кривом Роге мужчина жестоко убил собственных бабушку и дедушку (фото, видео)

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
3542
Пожилую пару убили в Кривом Роге Новость обновлена 08 сентября 2025, 19:37
Пожилую пару убили в Кривом Роге

У злоумышленника могли быть проблемы с наркотиками

В Кривом Роге 27-летний мужчина жестоко убил своих бабушку и дедушку. Ему избрали меру пресечения в виде содержания под стражей на 60 дней.

Детали истории передает местное издание "СВОИ". Сообщается, что убийство произошло в Индустриальном микрорайоне города 6 сентября.

Правоохранителями установлено, что подозреваемый нанес 68-летней женщине семь ударов ножом, а 72-летнему мужчине около 20 ударов по голове кухонным топором. После этого он планировал избавиться от тел, предварительно их расчленив. Для этого он подготовил пилу.

В Кривом Роге убили пожилую пару
Убитая пара

Помешал ему зять пары, который в это время выгуливал собаку и хотел зайти к родственникам. Однако злоумышленник вышел на улицу и пытался помешать этому и затеял с ним драку. Зять рассказал также, что у убийцы были проблемы с наркотиками и, вероятно, на преступление он пошел под их влиянием.

В Кривом Роге внук убил своих бабушку и дедушку
27-летний злоумышленник

Во время суда 8 сентября подозреваемый сознался в содеянном и рассказал, что убил родственников из-за самозащиты. Адвокат просил отправить мужчину под домашний арест, однако суд занял сторону стороны обвинения.

На видео с зала заседаний заметно, что злоумышленник улыбался. За содеянное ему может грозить пожизненное заключение.

Убийство в Кривом Роге
Кухонный нож с места преступления
В Кривом Роге произошло жестокое убийство
Топорик преступника
Убийство в Индустриальном районе Кривого Рога
Пила для расчленения трупов, видны следы крови

Как сообщалось ранее, в США бездомный без причины набросился с ножом на беженку из Украины и нанес ей три удара ножом в шею. Девушка погибла на месте.

Теги:
#Убийство #Кривой Рог