В общежитии Одессы женщина родила ребенка и выбросила в окно: подробности (фото)

Если вина женщины в убийстве новорожденного в Одессе будет доказана в суде, ей грозит тюремный срок

В Одессе 39-летняя женщина выбросила новорожденного ребенка из окна общежития. Младенец скончался на месте от полученных травм. Страшная трагедия произошла днем 8 сентября.

В сети пишут, что женщина выбросила ребенка с 5-го этажа. Событие произошло в общежитии на улице Александра Довженко 9А. Общежитие принадлежит Одесскому национальному университету имени Мечникова. "Телеграф" пытался связаться с руководством общежития, но журналистам было отказано в комментарии.

Также в сети опубликованы кадры с места происшествия.

В пресс-службе полиции Одесской области сообщили, что на линию 102 обратилась заведующая общежитием, которая и обнаружила младенца без признаков жизни в Приморском районе Одессы.

Общежитие ОНУ им. Мечникова №6

Правоохранители установили личность горе-матери. При этом в официальном релизе данные о ней не разглашаются. Сейчас с женщиной работают следователи, идет документирование происшествия.

Пока неизвестно, имеет ли женщина отношение к ВУЗу (высшему учебному заведению) или к общежитию. Также в полиции не сообщили, действительно ли женщина является матерью новорожденного ребенка.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Возможные правовые последствия

Согласно статье 117 Уголовного кодекса Украины, умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка во время родов или сразу после родов наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Что известно об университете ОНУ им. Мечникова

Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова (ОНУ им. Мечникова) — одно из старейших и известнейших вузов Украины, расположенного в городе Одесса. Университет был основан в 1865 году и назван в честь величайшего ученого Ильи Мечникова в 1945 году. В нем функционирует 12 факультетов.

