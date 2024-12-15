Появилось видео подрыва машины экс-начальника Еленовской колонии в Донецке

На кадрах есть интересный момент

В сети появилось видео подрыва автомобиля бывшего начальника исправительной колонии в Еленовке Сергея Евсюкова. На нем видно, как транспортное средство разлетелось на части.

В ролике можно заметить, что за некоторое время до происшествия неизвестный мужчина отходит от внедорожника Toyota Land Cruiser. Соответствующее видео обнародовал журналист Андрей Цаплиенко в Telegram в воскресенье, 15 декабря.

Стоит добавить, что в результате взрыв Евсюков погиб, а его супруга, которая находилась в машине, получила серьезную травму. РосСМИ пишут, что ей оторвало ногу.

В то же время ФСБ сообщают о якобы задержании мужчины, который мог установить взрывное устройство под днище машины Евсюкова и привести его в действие дистанционно.

Сам он говорит, что якобы действовал по заданию украинских спецслужб. Следственный комитет РФ заявил, что за выполнение этой операции мужчина якобы должен был получить 10 тысяч долларов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что известно о ликвидированном в Донецке экс-начальнике "Еленовки". Он ранее являлся начальником той самой печально известной колонии, где пытали и убили десятки украинских пленных.