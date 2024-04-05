Российская всадница избила лошадь на соревнованиях (видео)

Спортсменка не в первые раз бьет животное

Российская спортсменка Ксения Костыгова получила два года дисквалификации от Федерации конного спорта России (ФКСР) за избиение лошади. К слову, Международная федерация конного спорта (FEI) вернула представителей РФ на международные соревнования.

О дисквалификации Костыговой сообщил главный тренер сборной России по конному спорту Владимир Белецкий, передает "ТАСС". В марте на турнире в Ярославле наездница несколько раз ударила лошадь по голове и шее. Примечательно, что до этого Ксения уже получала взыскание за грубое отношение к животному.

"Есть допустимые нормы наказания, когда животное не подчиняется, это не более двух-трех легких ударов хлыстом или ладонью. И то эти действия являются не чем иным, как подсказкой, когда лошадь не понимает сигнала. Но то, что происходило на соревнованиях, иначе как избиением назвать нельзя. Спортсменка била животное руками по голове, шее, что абсолютно недопустимо.

Это самое страшное, что может случиться, и объяснения спортсменки вообще не играют никакой роли. Такое отношение к животному никак нельзя оправдать. Спортсмены – люди эмоциональные, но нужно уметь держать себя в руках, так как они в ответе за своих животных, которые порой не слушаются", – сказал Белецкий.

Ранее сообщалось, что член сборной рф по конному спорту попала в реанимацию после того, как ее придавила лошадь на тренировке. Кроме того, юный российский жокей попал в реанимацию, получив копытом в голову.