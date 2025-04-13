Истошные крики, разбросанные тела и сгоревший троллейбус: первые кадры удара по Сумам (обновлено)

Уже известно о 21 погибшем

Утром 13 апреля, россияне ударили ракетами по центру города Сумы. В сети появились первые страшные кадры с места происшествия.

Фотографии публикует Сумской городской совет. В пресс-службе мэрии отмечают, что в результате ракетного удара есть погибшие и раненые, повреждены жилые и нежилые здания.

"Развертывается штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации", — говорится в сообщении.

Обновлено 13:33 В пресс-службе ГСЧС Украины сообщают о 24 погибших, среди которых один ребенок. 83 человека ранены, среди которых 7 детей. Всем оказывается медицинская помощь.

Последствия ракетного удара по Сумам. Фото: Сумской горсовет

Последствия ракетного удара по Сумам. Фото: Сумской горсовет

Последствия ракетного удара по Сумам. Фото: Сумской горсовет

Последствия ракетного удара по Сумам. Фото: Сумской горсовет

Последствия ракетного удара по Сумам. Фото: Сумской горсовет

Последствия ракетного удара по Сумам. Фото: Игорь Клименко

Последствия ракетного удара по Сумам. Фото: Игорь Клименко

Последствия ракетного удара по Сумам. Фото: Игорь Клименко

Также Местные Telegram-каналы. На них видно, что по улице буквально разбросаны бездыханные тела людей, горят автомобили, и доносятся истошные крики. В сети сообщают, что во время атаки значительно пострадал троллейбус, в котором находились пассажиры. Он загорелся и люди внутри оказались в ловушке.

По морально-этическим соображениям мы не публикует эти кадры здесь.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на трагедию в Сумах. В своем Telegram-канале он опубликовал видео с места происшествия и написал:

"По предварительным данным, речь идет о десятках погибших и раненых мирных жителей. Только сволочь так может поступать. Забирая жизнь обычных людей. Мои соболезнования родным и близким. Сейчас идет спасательная операция. Все необходимые службы работают".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 12 апреля и в ночь на 13 апреля россияне в очередной раз атаковали Украину ударными беспилотными летательными аппаратами и КАБАми. В некоторых городах слышали звуки взрывов.