В Харькове военный ТЦК применил травматическое оружие во время мобилизационных мероприятий

Полиция и Командование Сухопутных войск ВСУ уже начали расследование

В пятницу, 14 марта, на Харьковщине, где ранее разгорелся скандал вокруг временно исполняющего обязанности начальника Лозовского РТЦК и СП Артура Воронцова, сотрудник ТЦК использовал травматический автомат против гражданского лица. Он сделал это в ответ на применение мужчиной кастета во время мобилизационных мероприятий в областном центре.

Об этом сообщают полиция Харьковщины и Харьковский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

"По предварительной информации, во время проведения мероприятий по мобилизации населения двое гражданских лиц проявили агрессию и оказали физическое сопротивление действиям военнослужащих. Один из мужчин нанес удар кастетом по лицу работнику ТЦК и СП, что привело к столкновению", – пишут правоохранители.

Отмечается, что сотрудник ТЦК произвел несколько выстрелов в землю из травматического оружия для предупреждения дальнейшего развития конфликта и самозащиты. Военный имел соответствующее разрешение.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины и проводят следственные действия с привлечением всех участников происшествия, свидетелей и очевидцев.

"Руководство Харьковского ОТЦК и СП и причастного РТЦК и СП признают нарушение, некорректное и эмоциональное поведение подчиненного военнослужащего. В связи с этим проводятся дополнительные занятия с личным составом групп оповещения, усилен контроль за соблюдением этических норм и знанием законодательства военнослужащими, осуществляющими оповещения граждан", – информирует ОТЦК.

Там сообщают, что нарушения военнослужащих не остаются без должной оценки и контроля со стороны командования Сухопутных войск ВСУ, которым по факту конфликтного происшествия назначено служебное расследование.

Ранее Тисменицкий районный суд Ивано-Франковской области признал должностное лицо территориального центра комплектования (ТЦК) Виталия С. виновным в превышении служебных полномочий из-за незаконной мобилизации гражданина России.