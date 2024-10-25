Работники ТЦК избили мужчину во время прямого эфира в TikTok? Что говорят военкомы (видео)

Мужчина повредил несколько авто ТЦК

В сети появилось видео, на котором мужчина убегал от работников территориального центра комплектования (ТЦК) во время прямого эфира в TikTok. Его догнали, забрызгали баллончиком, разбили бровь. В ведомстве уже прокомментировали ситуацию.

Как отмечает Харьковский ТЦК, мужчина совершил нападение на военнослужащих ВСУ, наехав на них автомобилем и травмировав. По документам он числился погибшим.

"Сегодня, 25 октября, в городе Харьков во время работы группы оповещения территориального центра комплектования и социальной поддержки произошло нападение на личный состав группы, состоявшей из военнослужащих и правоохранителей", — говорится в сообщении.

Отмечается, что нападающий находился за рулем и дерзко отказался выполнить законные требования по проверке военно-учетного документа. Во время общения с ними он начал опасно маневрировать на автомобиле, повредив несколько авто ТЦК, и совершил наезд на людей, травмировав трех сотрудников.

В настоящее время мужчина задержан и начато расследование. Все травмированные получили медицинскую помощь.

"Правонарушитель вел прямую трансляцию в социальной сети отдельных эпизодов спровоцированного им конфликта с вероятной целью дискредитации военнослужащих и процесса мобилизации. Соответственно подобранные и отредактированные части видео сейчас распространяются враждебными и отдельными украинскими информационными ресурсами с комментариями и описаниями, которые искажают и извращают действительность", — говорят в ТЦК.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что работники ТЦК на Буковине могли избить иностранного волонтера. Военнослужащие уже объяснили ситуацию.