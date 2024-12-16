"Били до разрыва органов": появились новые детали издевательств в 211-й бригаде (видео)

Спикер Минобороны говорит, что министерство не получало информации об издевательствах

Скандал с избиениями и издевательствами над военнослужащими 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ, базирующейся в Тернопольской области, набирает все большую огласку. Как выяснилось, следователям Временной следственной комиссии о системных избиениях и вымогательствах средств у бойцов этого подразделения стало известно еще в сентябре.

ВСК получила многочисленные доказательства жестокого обращения с военнослужащими, включая видео- и аудиозаписи избиений, а также содержание в клетках. Об этом сообщила нардепка от "Слуги народа" Юлия Яцик в эфире Вечер.LIVE.

По словам Яцик, командование бригады требовало проценты с боевых вознаграждений военнослужащих. Тех, кто отказывался отдавать деньги, жестоко избивали до разрыва внутренних органов и переломов костей черепа.

Народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал одно из видео издевательств над военными в 211-й бригаде. "Все факты и данные мы ЕЩЕ ТОГДА (в сентябре, — Ред.) отправили в Минобороны. И что? И только сегодня Умеров говорит о проверках. Почему сколько времени ничего не делалось?", — подчеркнул нардеп.

При этом представитель Министерства обороны Дмитрий Лазуткин отрицал получение информации об инциденте: "Минобороны не знало об издевательствах в 211 бригаде. К нам не поступала такая информация", — сказал Лазуткин. Также он подчеркнул, что теперь, когда такую информацию получили, будет проведено "качественное расследование" и "все виновные будут наказаны".

Напомним, командиром бригады является полковник Олег Побережнюк, а его заместителем — подполковник Валерий Пастух. Сын последнего, Владислав Пастух, командовал взводом и непосредственно участвовал в избиении военнослужащих. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский инициировал проверку части, на время которой командир бригады отстранен от исполнения обязанностей.

Ранее "Телеграф" писал об избиении военного в Смеле. Оказывается, в деле возник новый поворот.