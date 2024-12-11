Массажист касался клиенток половым органом: стала известна реакция полиции, а юристы дали советы, как поступать в таких случаях

Слова являются важным доказательством в случаях сексуального насилия

В скандале вокруг массажиста одной из студий Луцка, который во время традиционного массажа касался обнаженным половым органом клиенток, еще продолжается проверка. Сотрудник, который вышел за рамки дозволенного, в заведении больше не работает, по крайней мере, об этом заявила его владелица. При этом в соцсетях о схожих случаях посягательств сообщают и другие женщины.

"Телеграф" спросил у экспертов, что должно стать "красными флагами" при посещении салонов сферы красоты и какая ответственность предусмотрена законом за домогательство или насилие.

О неприемлемом поведении Михаила Вронского, который был соучредителем и работником студии Kaif Massage, стало известно в начале недели. Огласку ситуации, которая произошла во время сеанса в нем, придала жительница Луцка Инна Климишина. Женщина сообщила на своей странице в Instagram, что в какой-то момент массажист перестал соблюдать дистанцию, а впоследствии стал прикасаться к ее рукам, а затем ногам обнаженным половым органом. Конечно, сеанс Инна прервала и вызвала полицию.

Как сообщили "Телеграфу" в Главном управлении Национальной полиции в Волынской области, после получения сигнала об инциденте в указанном салоне на место выезжала следственно-оперативная группа.

– Сведения о происшествии были внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях. По этому факту идет проверка, на которую законом отведено до 30 суток, – отметили в отделе коммуникации и уточнили, что ранее заявлений на действия массажиста в отдел не поступало.

В комментариях под сообщением Инны откликнулись и другие жертвы массажиста.

Наше издание также поинтересовалось у экспертов ассоциации женщин-юристок Украины "ЮрФем", какую квалификацию – сексуальное домогательство или насилие – могут получить действия массажиста и какое наказание за них предусмотрено.

- В украинском законодательстве на сегодня отсутствует отдельная статья, которая бы предусматривала ответственность за сексуальные домогательства, однако в контексте имплементации положений Стамбульской конвенции в этом году Верховная Рада Украины приняла новый закон, предусматривающий изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. В частности этот кодекс будет дополнен новой статьей 173-7 "Сексуальное домагательство". Уже 19 декабря этого года данная норма начнет действовать, – отметила в комментарии юрист, консультант линии правовой помощи "ЮрФем: поддержка" Юлия Никитина. — Согласно ей, сексуальное домагательство — это умышленное совершение против желания личности оскорбительных, унизительных действий сексуального характера, выраженных вербально или невербально (слова, жесты, телодвижения), в том числе с использованием электронных коммуникаций.

Данная статья предусматривает следующие санкции для обидчика: наложение штрафа от восьмидесяти до ста шестидесяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1 360 до 2 720 грн) или общественные работы на срок от двадцати до сорока часов, или исправительные работы на срок до одного месяца за вычетом двадцати процентов заработка.

Если мы говорим о случае в Луцке, описанные действия массажиста можно квалифицировать как сексуальное насилие, ответственность за совершение которого предусмотрена статьей 153 Уголовного кодекса Украины. В рамках данной статьи мы говорим о совершении каких-либо насильственных действий сексуального характера, не связанных с проникновением в тело другого лица, без добровольного согласия потерпевшего, к примеру прикосновения к половым органам другого лица, или же обнажения своего полового органа и прикосновения к телу другого лица. Санкция статьи – до 5 лет лишения свободы.

О том, что происходит в массажном салоне, женщины не решались рассказывать

- Женщина, придавшая огласке происходящее в салоне, и другие пострадавшие от действий массажиста отмечали, что молчали, потому что боялись осуждения и не знали, как доказать факт насилия. То есть фактически есть слова женщин о недопустимом поведении массажиста и его слова-отрицание. Что может являться доказательством в таком случае? Есть какие-то варианты фиксации противозаконных действий?

- Довольно часто в делах сексуального насилия как доказательство есть только свидетельство потерпевшего, однако показания тоже очень важны при доказательстве противоправных действий. Ведь для того, чтобы открыть уголовное производство, достаточно лишь показаний, а задача правоохранительных органов уже провести качественное расследование и соответственно найти другие доказательства, такие как: записи с видеокамер, свидетелей и т.д.

В частности, по делам, где доказательством является лишь свидетельство пострадавшего и не только, практикуется проведение судебно-психологической экспертизы, цель которой дать ответы на вопросы о психологическом состоянии потерпевшего, оценить травмирующее влияние переживаемого насилия на потерпевшего и т.д.

Поэтому не нужно волноваться, когда у вас нет других доказательств, кроме как ваших слов, ведь они тоже являются важным доказательством. Конечно, если после пережитого события вы можете, возьмите контакты свидетелей. К примеру, даже тех людей, которые не видели самого случая, однако видели как вы выбегали, в нашем случае, из кабинета массажиста, и они заметили ваше обеспокоенное состояние. Это тоже может помочь во время доказывания.

- Что может стать "красными флагами" в действиях представителей сферы услуг, вроде массажиста? Если, например, ничего не было известно о том, что он склонен к домогательствам/насилию?

В таком случае следует ориентироваться на собственные ощущения и потребности. Если вы понимаете, что вам неприятно поведение врача, массажисту стоит об этом сообщить и посетить другого специалиста. Или когда вы чувствуете, что нарушаются ваши личные границы и соответствующий специалист совершает действия, из-за которых вы чувствуете дискомфорт, стоит об этом сказать ему и прекратить сеанс или процедуру.

- Должны ли каким-то образом разделить ответственность владельцы салона/клиники, работники которых подозреваются в сексуальных домогательствах/насилии?

Непосредственно владелец салона или работодатель не может нести административную или уголовную ответственность за совершение сексуального насилия его работниками. Однако работодатели обязаны делать все, чтобы предотвратить и противодействовать сексуальным домогательствам на рабочем месте как в отношении коллег, так и клиентов/клиенток. Работодатели ответственны за безопасность на рабочем месте, поэтому должны сделать все, чтобы предотвращать такие случаи. К примеру, сообщать работникам/работницам о том, что не допускается какое-либо некорректное поведение в отношении коллег или клиентов/клиенток, в том числе разработать механизм подачи жалобы пострадавшими, а также механизм привлечения обидчика к ответственности. В частности, очень полезно было бы, чтобы работники на предприятиях, в учреждениях, организациях проходили соответствующее обучение по разъяснению действий, которые считаются сексуальными домогательствами и как можно себя защитить. Чтобы эффективно предотвратить сексуальные домогательства работодателям, следует прописывать во внутренних документах, когда наступает дисциплинарная ответственность за совершение таких действий.

Как ранее сообщал Телеграф, в Кодекс Украины об административных правонарушениях внесена не только статья о сексуальном домогательстве (ст. 173-7), а также о совершении насилия по признаку пола (ст. 173-6) и неисполнении срочного запретительного предписания или несообщения о месте временного пребывания при вынесении такого предписания (ст. 173-8).