Кива в снегу: появились фото и видео с места ликвидации предателя

Ликвидация предателя была одной из важных и приоритетных целей

Появились эксклюзивными фото и видео с места ликвидации бывшего народного депутата и предателя Украины Ильи Кивы в Подмосковье. На кадрах видно, что тело лежит в снегу, а рядом с ним есть следы крови.

Соответствующими фото и видео делится "Телеграф", ссылаясь на собственные источники в Службе безопасности Украины. Там отмечают, что Кива был одной из приоритетных целей СБУ и его "вели" уже давно, изучая маршруты передвижения, распорядок дня и привычки. К этой операции готовились долгое время.

"На кадрах тело преступника Кивы лежит на снегу, а возле него виднеются пятна крови. Отдельно на эксклюзивном видео виден наблюдательный пункт, где предателя ожидало заслуженное наказание. Кстати, недалеко от этого места Кива часто снимал свои многочисленные антиукраинские видео", — отмечает источник.

Ликвидация предателя Кивы была одной из важных и приоритетных целей. Его жизнь тщательно изучали и досконально знали его привычки и распорядок дня. Несмотря на серьезную охрану предателя, Служба безопасности Украины таки ликвидировала его в Подмосковье.

"Это сигнал всем предателям и военным преступникам, перешедшим на сторону врага. Помните – россия вас не защитит. Как отмечал ранее Глава СБУ Василий Малюк, смерть – это единственная перспектива, которая ждет врагов Украины", — добавляет источник.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что бездыханное тело Ильи Кивы было обнаружено 6 декабря на территории парковой зоны гостиницы "Величие Кантри Клаб" в селе Супоневе, Московской области. Как позже стало известно, за ликвидацией украинского предателя стоит Служба безопасности Украины.