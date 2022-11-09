Войны мало? Браконьер устроил "сафари" в лесу под Киевом (фото)

Горе-охотник насмерть перепугал звуками стрельбы местных жителей

Пока большинство украинцев ломает голову над тем, как бы эффективней сбить из стрелкового оружия вражеский дрон, другие наши соотечественники используют оружие в других целях. Они не всегда благородны — как, к примеру, браконьерство 48-летнего жителя села Рогозы, который был задержан на днях в Киевской области. Горе-охотник приехал в лес под Ревным, чтобы поохотиться на копытных. Стрельба, которую он устроил в глубине чащи, взволновала местное население, которые и обратились к полицейским.

Об инциденте информирует пресс-служба полиции Киевщины, передает "Телеграф". Правоохранители отмечают, что весьма оперативно отреагировали на вызов — это помогло задержать горе-охотника на горячем.

К сожалению, мужчине удалось успешно завершить свою слежку за дичью: в багажнике его Volkswagen обнаружилась тушка копытного животного. При дальнейшем осмотре автомобиля также были найдены охотничьи карабин и гладкоствольное ружье, а также тепловизор.

Изъятое оружие

Добыча горе-охотника

Браконьера тут же задержали, а его машину изъяли, поместив на штрафплощадку. Любитель лесной охоты нарушил запрет, который установлен для подобного вида "развлечений" на время действия военного положения в стране.

Задержанный браконьер

Полицейские уже ведут досудебное расследование согласно ч.1 ст. 248 Уголовного кодекса Украины. Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить до трех лет ограничения свободы.

А пока некоторые наши сограждане демонстрируют абсолютную несознательность, другие работают на пользу армии. Как, к примеру, черниговец Валерий Федорович, чей меткий выстрел из стрелкового оружия (!) помог приземлить вражеский самолет.