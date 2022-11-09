Укр

Войны мало? Браконьер устроил "сафари" в лесу под Киевом (фото)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
48-летний мужчина, судя по всему, соскучился по охоте Новость обновлена 09 ноября 2022, 10:13
48-летний мужчина, судя по всему, соскучился по охоте

Горе-охотник насмерть перепугал звуками стрельбы местных жителей

Пока большинство украинцев ломает голову над тем, как бы эффективней сбить из стрелкового оружия вражеский дрон, другие наши соотечественники используют оружие в других целях. Они не всегда благородны — как, к примеру, браконьерство 48-летнего жителя села Рогозы, который был задержан на днях в Киевской области. Горе-охотник приехал в лес под Ревным, чтобы поохотиться на копытных. Стрельба, которую он устроил в глубине чащи, взволновала местное население, которые и обратились к полицейским.

Об инциденте информирует пресс-служба полиции Киевщины, передает "Телеграф". Правоохранители отмечают, что весьма оперативно отреагировали на вызов — это помогло задержать горе-охотника на горячем.

К сожалению, мужчине удалось успешно завершить свою слежку за дичью: в багажнике его Volkswagen обнаружилась тушка копытного животного. При дальнейшем осмотре автомобиля также были найдены охотничьи карабин и гладкоствольное ружье, а также тепловизор.

Под Киевом задержали браконьера, фото
Изъятое оружие
Под Киевом задержали браконьера, фото
Добыча горе-охотника

Браконьера тут же задержали, а его машину изъяли, поместив на штрафплощадку. Любитель лесной охоты нарушил запрет, который установлен для подобного вида "развлечений" на время действия военного положения в стране.

Под Киевом задержали браконьера, фото
Задержанный браконьер

Полицейские уже ведут досудебное расследование согласно ч.1 ст. 248 Уголовного кодекса Украины. Если вина мужчины будет доказана, ему может грозить до трех лет ограничения свободы.

А пока некоторые наши сограждане демонстрируют абсолютную несознательность, другие работают на пользу армии. Как, к примеру, черниговец Валерий Федорович, чей меткий выстрел из стрелкового оружия (!) помог приземлить вражеский самолет.

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#Киевская область #Полиция #Браконьеры #Браконьерство