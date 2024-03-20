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"Боевик" в Умани: местный "смотрящий" нанял киллера, чтобы убить судью - СМИ (фото)

Автор
Ульяна Виноградова Ульяна Виноградова
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Задержание подозреваемых Новость обновлена 20 марта 2024, 11:23
Задержание подозреваемых. Фото Соцсети

Покушение планировали совершить в ближайшее время

В Умани полицейские задержали криминального авторитета и киллера. Они хотели ликвидировать судью.

Об этом пишут СМИ. Отмечается, что "смотрящий" по региону решил убить представителя Фемиды.

Задержание произошло во вторник, 19 марта, поздно вечером. Вместе с ним повязали и киллера. Покушение планировали совершить в ближайшее время.

По словам источников, попытка физического устранения судьи может быть связана с его профессиональной деятельностью.

Официальной информации по этому поводу нет.

Ранее "Телеграф" писал, что в Хмельницком мужчина пытался убедить судей, что "случайно" убил жену.

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#Судья #Убийство #Умань #Киллер #Новости Умань