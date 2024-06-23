Вооруженные нападения в Дагестане: в Махачкале на пляже жестко задержали двух мужчин (видео)

Собрали вам ужасные кадры с места событий

Вечером в Махачкале (Дагестан, Россия) задержаны двое мужчин на местном пляже, которые могут быть связаны с нападающими. Ранее сообщалось, что неизвестные напали на два православных храма, синагогу и пост ДПС в Махачкале и Дербенте.

В местных пабликах появились сообщения, что на Махачкалинском пляже слышали стрельбу. Позже опубликовали видео, на котором двох мужчин скрутили и выводят с пляжа.

Полицейские объявили план перехвата. Местных просили не выходить на улицу, дороги перекрыли.

Перестрелка между правоохранителями и нападающими в районе синагоги продолжается, несмотря на задержание на пляже. Двух нападавших ликвидировали.

Из-за стрельбы в Махачкале было возбуждено уголовное дело. Приступ классифицируют как теракт.

Стрельба продолжается и в Дербенте. Характерные звуки слышны и на улице Таги-Заде. В Дербенте сообщают о двух ликвидированных. На распространенных видео можно увидеть, что нападающим стреляли в голову.

Ранее сообщалось, что в Дербенте был убит православный священник, силовик и посетитель синагоги. Нападавшие якобы скрылись на белом авто.

"Телеграф" сообщал, что в апреле в Дагестане был задержан чеченский генерал. Он водил автомобиль в нетрезвом виде. Однако чеченский спецназ смог его отбить.