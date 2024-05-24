Одесситка сходила в туалет на мемориал погибшим защитникам и подтерлась флагами (видео 18+)

Поведение женщины возмущает

В пятницу, 24 мая 2024 года, в самом центре Одессы произошел позорный случай — неизвестная женщина осквернила мемориал, посвященный погибшим украинским военным, установленный на месте, где когда-то был памятник императрице Екатерине II. Она сходила в туалет и вырывала флажки из земли, чтобы подтереться.

Ее даже не остановило, что на каждом флажке было написано имя павшего защитника. Видео обнародовал Telegram-канал GANUL.

На видеоролике видно, что женщина ходит в туалет в публичном месте, рядом проезжают автомобили. Более того, рядом с ней стоит мужчина, с которым она разговаривает. Однако это не мешает ей продолжать свое дело и подтираться, вырывая флажки с именами военных.

Украинцев разозлило неуважение к памяти погибших героев. Пользователи писали много комментариев в адрес этой женщины:

"Это наркоша какая-то";

"Животное";

"Как таких Земля носит".

Были комментарии также в адрес ее собеседника. Некоторые пользователи спрашивали, почему автор видео ничего не сделал.

Женщина в центре Одессы осквернила мемориал украинских погибших военных

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Днепре осквернили украинский флаг. Речь идет о флаге, который находился напротив городского совета. Тогда же пострадала Аллея уважения к погибшим военным.

Также мы писали о краже цветов из могилы защитника. Это произошло в Ровенской области. Женщина решила подарить их невестке на день рождения. За это ее судили.