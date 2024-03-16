"ВАЗики" всмятку: на трассе "Борисполь-Запорожье" произошло ДТП с жертвами (фото)

Погиб водитель одного из автомобилей

В Черкасской области в субботу, 16 марта, произошло ДТП с участием двух автомобилей. В результате столкновения один человек погиб и еще пятеро пострадали.

Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Черкасской области. Отмечается, что авария произошла около 12 часов на автодороге "Борисполь-Запорожье" недалеко от села Новая Дмитровка, Золотоношского района.

"На автодороге столкнулись две "ВАЗовки". В результате ДТП людей зажало в изуродованном авто. Пострадавших в аварии доставили в больницу. Один из водителей погиб", — говорится в сообщении.

Предварительной причиной аварии, по данным правоохранителей, стало то, что водитель автомобиля ВАЗ-2109 не предпочел в движении автомобиль Ваз-2111.

Как следствие, автомобили столкнулись и погиб 65-летний мужчина, водитель ВАЗ-2109. Еще пятеро участников ДТП с травмами разной степени тяжести госпитализировали в больницу.

По факту нарушения ПДД следователи начали расследование по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины и сейчас устанавливают полные обстоятельства происшествия.

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