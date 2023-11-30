В Киеве с многоэтажки выпал мужчина: очевидцами стали прохожие

Причины и обстоятельства трагедии предстоит установить следствию

В четверг, 30 ноября, в Печерском районе Киева молодой мужчина упал с высоты. Очевидцы вызвали медиков скорой помощи, однако от полученных травм человек скончался на месте происшествия.

Об этом сообщил киевский Телеграмм-канал "Киев INFO". Правовая квалификация происшествию будет присвоена после проведения всестороннего расследования.

Известно, что трагический инцидент произошел по улице Евгения Коновальца, 36-б, что в Печерском районе Киева. Здесь располагается 25-этажный жилой дом, однако с какого именно этажа и при каких обстоятельствах мужчина упал с высоты — неизвестно.

Прохожая, которая заметила лежащим на тротуаре мужчину сообщила: "Я проходила мимо, мужчина уже лежал без сознания, я подошла ближе, а у него кровь из головы…"

На место вызвали скорую, однако медики лишь констатировали смерть мужчины. По словам консьержа дома, она услышала громкий звук и вышла на улицу, где увидела на асфальте мужчину без признаков жизни. "Как мы поняли он выбросился из окна", — отметили очевидцы.

Причины и обстоятельства трагедии предстоит установить следствию.

Место трагедии

Как ранее сообщал "Телеграф", в столице участились случаи падения людей с высоты. Так в начале ноября в Соломенском районе Киева произошла трагедия — с открытого балкона, расположенного на восьмом этаже, выпал молодой человек. Он, к сожалению, погиб.

А буквально на днях стало известно о том, что в Шевченковском районе столицы из окна многоэтажки выпал молодой парень. От полученных травм он скончался на месте происшествия.