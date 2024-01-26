"Самая ужасная вещь, которую я видел": в США впервые применили новый метод смертной казни

Сторонники метода утверждают, что смерть должна быть безболезненной, однако правозащитники придерживаются противоположного мнения

В США впервые применили новый вид смертной казни — азотную гипоксию (удушение азотом). Таким образом 25 января в штате Алабама казнили приговоренного к смерти Кеннета Смита.

Смит, приговоренный к смертной казни за участие в наемном убийстве в 1988 году, пережил первую попытку штата казнить его с помощью смертельной инъекции в 2022 году, пишет CNN. Согласно информации, опубликованной Департаментом исправительных учреждений Алабамы, перед казнью Смит поужинал стейком, оладьями и яйцами.

Кеннет Смит. Фото ADOC

"Сегодня вечером Алабама заставила человечество сделать шаг назад … Я ухожу с любовью, миром и светом, спасибо за поддержку, люблю всех вас", — сказал он в последнем слове перед казнью.

Как сказано в отчете свидетелей казни, Смит находился в сознании несколько минут после подачи газообразного азота, он "трясся и корчился на каталке". После этого последовало несколько минут глубокого дыхания, прежде чем оно начало замедляться, "пока не перестало быть заметным для свидетелей".

Свидетель рассказал, что Смит, похоже, задерживал дыхание "настолько, насколько мог" и "боролся". Духовный наставник Смита описал смерть более наглядно, заявив, что это была "самая ужасная вещь, которую я когда-либо видел". Он был против казни на том основании, что Смит исправился и уверовал в Бога, ведя благочестивую жизнь.

По словам преподобного Джеффа Худа, Смит после надевания маски, через которую вводили азот, трясся в конвульсиях при включении газа. Он неоднократно вскакивал на каталке, задыхался и тяжело дышал.

"Сегодня вечером произошло невероятное зло", — сказал Худ.

Адвокаты Смита пытались доказать, что вторая попытка казни нарушит Конституцию США. Однако Верховный суд их не поддержал.

Метод смертной казни через гипоксию азота кроме Алабамы принят еще в двух штатах — Оклахоме и Миссисипи. Однако такая казнь была применена впервые. Метод состоит в том, чтобы вместо воздуха подавать в маску, надетую на преступника, азот. Его сторонники утверждают, что смерть в этом случае должна быть безболезненной, однако правозащитники придерживаются противоположного мнения.

Как сообщал "Телеграф", самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в 2023 году подписал закона о смертной казни для чиновников и военных. Это решение было принято "для усиления противодействия преступлениям экстремистской (террористической) и антигосударственной направленности".