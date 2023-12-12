Кровавый дантист: в Киеве врач хотел убить током старушку, подстроил ДТП для бывшей тещи и грабил людей

Злоумышленник будет осужден сразу по семи статьям криминального кодекса Украины

В Киеве к десяти годам лишения свободы был приговорен киевский врач — стоматолог, который на протяжении нескольких лет промышлял мошенничеством, а также неоднократно покушался на жизни людей и совершал разбойные нападения. В "послужном списке" злоумышленника числятся также статьи о незаконном хранении психотропных веществ и угрозе насилием в отношении судьи.

Преступник действовал очень дерзко и не обращал внимание на возраст своих жертв. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Известно, что начиная с мая 2019 года по сентябрь 2020 года врач — стоматолог целенаправлено обманывал своих пациентов и значительно завышал стоимость своих услуг, а также выдавал ложную информацию о необходимом объеме лечения. В результате мошеннических действий 35-летний врач завладел около 400 тысячами гривен, которые он под разными предлогами выманивал у своих пациентов.

В марте 2020 года стоматолог сказал своей 70-летней пациентке о том, что ему необходимо прийти к ней домой и осуществить определенную медицинскую процедуру. В результате своего визита преступник похитил банковскую карту пенсионерки и снял с нее 78 тысяч гривен.

В дальнейшем, потерпевшая поняла, кто именно украл ее карту и уличила в этом врача. Испугавшись возможных последствий, злоумышленник совершил попытку убить 70-летнюю женщину при помощи тока. Для этого он принес электрические провода в дом, где она проживала, и подключил их к щитку возле ее квартиры.

Летом 2020 года, стоматолог провожал домой одну из своих пациенток и в какой-то момент применил к ней сильнодействующие вещества. В дальнейшем, пользуясь ее беспомощным состоянием, он украл у женщины деньги и другие материальные ценности. Общая сумма нанесенного пострадавшей ущерба составила 63 тысячи гривен.

Кроме этого, в том же году 35-летний врач решил подстроить смерть своей бывшей тещи из-за длительного конфликта и неприязненных отношений к ней. Он совершил покушение на убийство женщины и намеренно повредил тормозной шланг и систему газо-баллонного оборудования в ее автомобиле. Таким образом он хотел чтобы во время езды возникла аварийная ситуация и его теща попала бы в аварию. К счастью, женщина успела вовремя воспользоваться ручным тормозом и трагедии удалось избежать.

Во время судебных заседаний злоумышленник угрожал смертью прокурору, за что ему дополнительно инкреминировали часть 1 статьи 345 УК Украины: "Угроза насилием в отношении работника правоохранительного органа".

По совокупности доказательств дантист был признан виновным в совершении ряда престплений, среди которых: совершение покушений на убийство, разбойное нападение, кражи, мошенничество в особо крупных размерах, незаконное хранение психотропных веществ и угроза насилием в отношении работника правоохранительного органа.

Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с конфискацией имущества.

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