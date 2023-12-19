На Киевщине произошла смертельная авария: Infiniti разорвало пополам (фото)

На месте аварии работали медики, спасатели и правоохранители

Во вторник, 19 декабря, на отрезке трассы "Киев-Одесса" дорогу не поделили грузовик и сразу два легковых автомобиля. В результате аварии транспортные средства оказались разбросанными по проезжей части, а Infiniti буквально разорвало пополам.

В результате аварии погибло два человека, которые находились в салоне одной из легковушек. Об этом сообщили в пресс-службе Полиции Киевщины.

Смертельное ДТП произошло в Васильковском районе Киевской области, неподалеку от пгт Гребенки, на 68 километре трассы "Киев-Одесса". В результате аварии все транспортные средства получили значительные механические повреждения, а у Infiniti, от удара, оторвало крышу и буквально разорвало авто пополам.

На трассе лежали части автомобилей и движение на данном участке было значительно затруднено. По предварительным данным, здесь столкнулись грузовик и две легковушки.

К сожалению, известно, что от полученных травм скончалось два человека, которые находились в салоне одного из легковых автомобилей. Возраст погибших, на данный момент, не уточняется.

Место аварии

На месте работали медики, спасатели, и правоохранители. Причины и обстоятельства аварии предстоит установить следствию. По данному факту будет проведено расследование.

Место аварии

ДТП произошло неподалеку от пгт Гребенки

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что на трассе под Киевом столкнулись автобус, грузовик и легковушка: есть пострадавшие (фото). Все транспортные средства получили значительные механические повреждения. В аварии пострадало сразу три человека — ими оказались пассажирки легкового автомобиля Renault. Всех женщин госпитализировали.