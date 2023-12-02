"Пленных больше не будет": россияне расстреляли безоружных украинских воинов (видео)

В сети решение украинского воина сочли справедливым

Российские солдаты в очередной раз нарушили правила ведения войны. Группа оккупантов безжалостно убила двух украинских военных, которые вышли сдаваться в плен без оружия.

Видео опубликовал известный украинский военнослужащий Александр Колым. Двое погибших защитников служили в его группе.

Судя по карте из видео, военное преступление оккупанты совершили в районе населенного пункта Степовое Донецкой области, что неподалеку от Авдеевки.

На кадрах видно, как четверо российских солдат окружили окоп. Два украинских военных выходят из блиндажа один за другим без оружия и держат руки на виду, чтобы сдаться в плен врагу. Один военный лег на землю, а когда вышел второй, то россияне открыли огонь.

Военное преступление россиян было снято с воздуха при помощи квадрокоптера. Александр Колым заявил, что его группа больше не будет брать оккупантов в плен.

В комментариях под видео военного поддержали. Поступок российских солдат вызвал гнев и злость у украинцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что россияне убили группу украинских воинов. Пленным защитникам связали руки.