В россии школьник попытался перерезать горло однокласснице на последнем звонке (видео)

Девочке наложили швы, опасности для жизни нет

Во вторник, 23 мая, в Волгоградской области россии школьник прямо на празднике последнего звонка набросился с ножом на девочку.

Об этом сообщают росСМИ.

ЧП произошло в школе № 1 города Иловля. Мальчик принес в школу перочинный нож и им ударил старшеклассницу у всех на глазах.

По предварительной информации, госпитализация пострадавшей девочке не потребовалась. Агрессивный школьник порезал ей ножом шею — медики наложили ей швы, опасности для жизни девочки нет. Напавшего на нее скрутили и передали полиции.

Некоторые источники пишут, якобы мальчик был влюблен в эту девочку, а она его чувств не разделяла. Таким образом он решил отомстить ей. Однако знакомые пострадавшей опровергают эту версию и пишут, что у парня якобы не все в порядке с головой.

"Я знакомая той девушки и все произошло у меня на глазах. Парень шизик и просто на неё накинулся. Никаких конфликтов между ними не было", — пишет одна из жительниц города.

В сети появилось видео инцидента — все произошло на помосте, у всех на глазах. Девочка начала кричать, возникла паника — вокруг были младшие школьники, родители, учителя. На помощь ей бросились как ученики, так и педагоги.

Осторожно! Кадры содержат элементы 18+ и не рекомендуются людям с неустойчивой психикой

Как ранее рассказывал "Телеграф", в Ханты-Мансийском автономном округе россии в городе Пыть-Ях директор школы заявила в полицию на мать девочки, которой в волосы вплели канекалоны в цветах украинского флага. История получила неожиданное продолжение.