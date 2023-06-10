Тела разбросаны по дороге: на Киевщине жуткое ДТП, много погибших и пострадавших (видео)

В Киевской области произошло смертельное ДТП

10 июня в Киевской области произошло серьезное ДТП с микроавтобусом и легковым автомобилем. В результате аварии погибли минимум два человека.

Об этом сообщают столичные Телеграм-каналы.

По данным очевидцев, жуткая авария произошла в районе села Потиевка. Погибшие и пострадавшие буквально разбросаны по дороге.

"Из буса двое погибших, ребенок в критическом состоянии, ребенок в состоянии средней тяжести и четверо в крайне тяжелом", — отмечают в одном из Телеграм-каналов.

При этом известно, что водитель и пассажиры легкового автомобиля серьезных травм не получили.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов сообщил, что авария произошла на трассе Киев-Одесса в районе села Чупира (граничит с селом Потиевка).

"В микроавтобусе погибли двое — мужчина и женщина. Информация о количестве потерпевших уточняется", — написал он.

В то же время другие Телеграм-каналы пишут о троих погибших в результате аварии.

На опубликованных кадрах видно, что людям оказывают первую помощь на месте страшной трагедии.

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По предварительной информации, люди ехали на плантации цветов, когда в один из моментов микроавтобус занесло.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве в серьезном ДТП пострадал известный блогер.