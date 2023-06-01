В Одессе средь бела дня открыли стрельбу, сообщается о погибших и раненых: видео, подробности (обновлено)

Известно о как минимум одном погибшие и еще двух раненых

В Одессе средь бела дня произошла перестрелка. Она унесла жизни, как минимум, одного человека.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на сообщения в сети.

Как стало известно, инцидент произошел в районе Киевского рынка. По словам очевидцев, известно о как минимум одном погибшие и еще двух раненых.

Информацию о пострадавших, к слову, уже подтвердили и в правоохранительных органах.

"В настоящее время на месте происшествия работают полицейские во главе с руководством следственного управления ГУНП в Одесской области. Обстоятельства устанавливаются", — говорится в сообщении.

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Тем временем местные паблики в социальных сетях утверждают, что это могла быть не перестрелка, а людей в машине расстреляли.

"По словам очевидцев, огонь по BMW открыли из Range Rover. После того, как два человека были ранены, пассажир, сидевший на заднем сидении бмв ,открыл ответный огонь", — утверждают местные паблики.

Другой официальной информации по поводу произошедшего пока не поступало.

Обновлено: в полиции сообщили, что второй пострадавший, который находился в салоне BMW погиб в карете скорой помощи.

"Предварительно установлено, что причиной стрельбы стал конфликт между находившимися в обоих автомобилях родственниками", — уточняют полицейские.

Тем временем в местных Telegram-каналах также ходит версия о бытовом конфликте. Якобы муж застал жену с любовником и расстрелял обоих.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Днепре полицейские открыли огонь по водителю автомобиля.

Также мы сообщали, что в Петербурге 16-летний ученик принес оружие в школу, расположенную на проспекте Науки, после чего начал стрелять из него на улице, а затем и в помещении учебного заведения.