Позорит форму, или нет? Блогер выложил горячие видео от девушки-копа прямо в отделении полиции

В Кривом Роге полицейская снимала порно на работе

В рядах украинских правоохранителей вспыхнул очередной интимный скандал. Не успели украинцы отойти от горячих фото пресс-офицера ГПСУ Иванны Плантовской, как сеть облетели еще более пикантные видео уже от сотрудницы полиции.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на информацию блогера Алексея Таймурзина.

Речь идет об интимном видео девушки (не публикуется по моральным соображениям, но увидеть его вы можете по ссылке), которая позировала (и не только) голой на камеру в полицейской форме. По словам автора поста, на кадрах запечатлена лейтенант полиции Криворожского РУП ГУНП по фамилии Щур. Она, к слову работает, инспектором ювенальной превенции.

Видео порнографического характера девушка записывала самостоятельно. Утверждается, что некоторые из них были сделаны прямо под носом у её начальства, а именно в туалете одного из отделений полиции города. В своем посте блогер не уточняет, опубликовала ли она сама эти видео или же они попали в сеть посредством взлома.

Автора поста изрядно возмутило увиденное, ведь, по его мнению, таким поведением девушка позорит форму полицейского.

"Все видео публиковать не буду, там целый порнохаб. Пожалуйста, не позорьте форму, если уж надели ее", — говорит он.

Стоит отметить, что к моменту выхода нашей статье в полиции пока никак не прокомментировали случившееся.

Напомним, что 31 мая небольшим интимом отличился и Алексей Гончаренко, выйдя в прямой эфир в трусах.

Также мы сообщали о том, что одесская пограничница попала в скандал из-за Нового года в Париже.