Ганьбить форму, чи ні? Блогер виклав гарячі відео від дівчини-копа прямо у відділку поліції

У Кривому Розі поліцейська знімала порно на роботі

У лавах українських правоохоронців спалахнув черговий інтимний скандал. Не встигли українці відійти від гарячих фото прес-офіцера ДПСУ Іванни Плантовської, як мережу облетіли ще більш пікантні відео вже від співробітниці поліції.

Про це пише "Телеграф", посилаючись на інформацію блогера Олексія Таймурзіна.

Йдеться про інтимне відео дівчини (не публікується з моральних міркувань, але побачити його ви можете за посиланням ), яка позувала (і не тільки) голою на камеру в поліцейській формі. За словами автора посту, на кадрах зображено лейтенанта поліції Криворізького РУП ГУНП на прізвище Щур. Вона, до речі, працює інспектором ювенальної превенції.

Відео порнографічного характеру вона записувала самостійно. Стверджується, що деякі з них були зроблені просто під носом у її начальства, а саме в туалеті одного з відділень поліції міста. У своєму посту блогер не уточнює, чи опублікувала вона сама ці відео або ж вони потрапили до мережі за допомогою злому.

Автора посту неабияк обурило побачене, адже, на його думку, такою поведінкою дівчина ганьбить форму поліцейського.

"Все відео публікувати не буду, там цілий порнохаб. Будь ласка, не ганьбіть форму, якщо вже одягли її", — говорить він.

Варто зазначити, що на момент виходу нашої статті в поліції поки що ніяк не прокоментували те, що сталося.

Нагадаємо, що 31 травня невеликим інтимом відзначився і Олексій Гончаренко, вийшовши у прямий ефір в трусах.

Також ми повідомляли про те, що одеська прикордонниця потрапила у скандал через Новий рік у Парижі.