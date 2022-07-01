Полностью обнаженная топ-модель притворилась псом: эпично-эротичное фото
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 962
Молодая мамочка Ратаковски похвасталась роскошной фигурой на коврике
Американская модель и актриса Эмили Ратаковски продемонстрировала необычное фото в социальных сетях.
Так, 31-летняя знаменитость опубликовала у себя в Инстаграме кадр, на котором она позирует полностью обнаженной на ковре, а возле нее уместилась собака. При этом Ратаковски повторяет движения своего любимца.
Публикация в Инстаграме собрала около миллиона лайков и более 4 тысяч комментариев.
Напомним, что Эмили Ратаковски впервые стала мамой 8 марта 2021 года. Вместе с мужем Себастьяном Беар-МакКлардом звезда воспитывает сына Сильвестра. Спустя три месяца после родов Ратаковски выглядела невероятной в купальнике. Как будто и не рожала.
В ноябре прошлого года Ратаковски поразила стальным прессом на премии CFDA Fashion Awards.