Полностью обнаженная топ-модель притворилась псом: эпично-эротичное фото

Молодая мамочка Ратаковски похвасталась роскошной фигурой на коврике

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски продемонстрировала необычное фото в социальных сетях.

Так, 31-летняя знаменитость опубликовала у себя в Инстаграме кадр, на котором она позирует полностью обнаженной на ковре, а возле нее уместилась собака. При этом Ратаковски повторяет движения своего любимца.

Публикация в Инстаграме собрала около миллиона лайков и более 4 тысяч комментариев.

Напомним, что Эмили Ратаковски впервые стала мамой 8 марта 2021 года. Вместе с мужем Себастьяном Беар-МакКлардом звезда воспитывает сына Сильвестра. Спустя три месяца после родов Ратаковски выглядела невероятной в купальнике. Как будто и не рожала.

В ноябре прошлого года Ратаковски поразила стальным прессом на премии CFDA Fashion Awards.