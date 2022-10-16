Собака убила младенца: под Ровно произошел жуткий случай с домашней овчаркой

По непонятным причинам животное вытащило ребенка из коляски и начало таскать его по всему двору

Многие украинцы воспринимают собак как активных помощников в борьбе с оккупантами (типа пса Патрона) и просто любимцев, с радостью встречающих хозяев после трудных и боевых будней, но, к сожалению, иногда природа "берет свое" и в "братьях наших меньших" пробуждаются первобытные инстинкты, которые заставляют их вести совершенно непонятным образом.

На такие мысли наталкивает случай, который произошел в пятницу, 14 октября, в одном из сел Ровенской области.

Согласно сообщению местной полиции, днем в пятницу мама вышла на прогулку с сыном, а вернувшись, оставила коляску во дворе, сама же зашла на несколько минут в дом.

В этом время домашняя овчарка перепрыгнула через ограждение, за котором находилась, опрокинула тележку и вытащила ребенка из коляски, начав таскать его в пасти по всему двору.

Прибежавшая на место происшествия мать пыталась отобрать младенца, но собака не поддавалась на ее просьбы и уговоры. На крики прибежал 36-летний отец, но овчарка не послушалась и его, поэтому животное пришлось лишить жизни.

Злополучная коляска, в которой находился младенец

К сожалению, вызванные на место происшествия медики только констатировали смерть ребенка.

По этому факту следователи начали досудебное расследование по пункту 2 части 2 статьи 115 УК Украины (преднамеренное убийство малолетнего ребенка с пометкой "несчастный случай").

Отмечается, что семья является благополучной и воспитывает еще и 8-летнего сына.

Обстоятельства трагического случая устанавливаются.

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